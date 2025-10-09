Fuente Obejuna (Córdoba) prepara la X edición del Encuentro Educativo de Creación Audiovisual FOCO

El delegado de Cultura, Gabriel Duque (dcha.), y la alcaldesa de Fuentes Obejuna, Silvia Mellado, en la presentación del Encuentro Educativo de Creación Audiovisual FOCO. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El municipio cordobés de Fuente Obejuna se prepara para acoger el X Encuentro Educativo de Creación Audiovisual FOCO, iniciativa que reunirá un total de 33 cortos y que se celebrará los días 16, 17 y 18 de octubre con el apoyo de la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba.

En rueda de prensa, el delegado de Cultura en la institución provincial, Gabriel Duque, ha señalado que "nos encontramos ante la X edición de un evento que empezó siendo andaluz y que ha trascendido nuestras fronteras alcanzando una repercusión nacional".

Duque ha agradecido la implicación del Colectivo Brumaria y del IES Lope de Vega de la localidad, "con un proyecto que convierte a la comarca del Guadiato en un referente audiovisual para los más jóvenes", y ha destacado que "son muchos los alumnos de la geografía española los que han pasado por Fuente Obejuna de Cortos, en una experiencia única en la que la convivencia con la ciudadanía es también protagonista".

Por su parte, la alcaldesa de Fuente Obejuna, Silvia Mellado, ha remarcado que "tras diez años de vida FOCO se ha consolidado como un referente nacional en el ámbito del cine educativo, la creatividad y la formación audiovisual".

Según ha expresado Mellado, "esta propuesta demuestra que en los pueblos también se pueden hacer grandes cosas; que la cultura, la educación y la creatividad pueden ser motores de desarrollo y de cohesión social en el medio rural".

"Nuestro municipio se llena durante unos días de jóvenes, de ilusión, de cine y de futuro, proyectando la mejor imagen de toda nuestra comarca, gracias a una iniciativa que fomenta la convivencia, el talento y la participación, ha concluido la alcaldesa.

Finalmente, Javier Goytre, miembro del Colectivo Brumaria, ha explicado que "lo que empezó como una experiencia piloto cumple ahora diez años convertido en referente del cine educativo, un hecho que cobra mayor importancia al tener en cuenta que parte del mundo rural".

Goytre ha remarcado que "participarán un total de 33 cortos", detallando que ocho de ellos son creaciones de los alumnos del propio centro, 12 son procedentes de la provincia y el resto llegan de "centros educativos de Galicia, País Vasco, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha o Extremadura".

"Contaremos además con un jurado de excepción con profesionales como María Pulido, Toni Frutos, Jesús Sánchez y Ricardo Huerga, quienes además compartirán su experiencia profesional con los alumnos participantes", ha apostillado Goytre.

El también profesor del IES Lope de Vega ha insistido en que "cada corto viene representado por un docente y dos alumnos. Estos últimos conviven con familias del municipio, un elemento característico y diferenciador de nuestra propuesta que esperemos se mantenga en el tiempo".

Un amplio programa de talleres formativos se sumarán a las sesiones de proyección de los cortos participantes. Además, en esta X edición participará la muralista María Díez, quien realizará un taller del Encuentro, y con Javier Flores, que hará una performance lumínica en el Lope de Vega.