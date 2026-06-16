Fuentes afirma que la negociación de los remanentes de la Diputación de Córdoba va "muy bien"

Archivo - El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en una imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha asegurado este martes que la negociación con los grupos políticos de la institución provincial para incorporar los remanentes del pasado año 2025 al presupuesto del presente ejercicio va "muy bien", motivo por el que espera que los ayuntamientos de la provincia puedan contar con dichos recursos "de inmediato".

Así lo ha manifestado Fuentes en respuesta a preguntas de los periodistas, donde ha puesto en valor el "esfuerzo de responsabilidad de todos los grupos políticos" presentes en la institución provincial, pues el trabajo de diálogo que se está llevando a cabo es "muy constructivo" y las "sensaciones son muy buenas".

El presidente de la Diputación, que se ha mostrado "orgulloso" por cómo avanzan las negociaciones, ha celebrado que el "sentido común ha vuelto" al Palacio de la Merced, sede de la institución provincial, por parte de todas las formaciones políticas, lo que ha calificado de "magnífica noticia".

Para concluir, el máximo representante de la Corporación provincial ha subrayado la gran relevancia de los fondos que se van a movilizar, pues "la envolvente financiera de los remanentes es muy grande, la más grande de los últimos años", ha enfatizado el presidente, poniendo en valor el impacto económico que tendrá en la provincia.