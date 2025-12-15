Fuentes anuncia que esta semana se presentarán los presupuestos de la Diputación de Córdoba para 2026

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (centro), brinda en el desayuno navideño con los medios de comunicación. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha ofrecido este lunes, junto al equipo de gobierno provincial y el resto de miembros de la Corporación, el tradicional desayuno navideño a los medios de comunicación cordobeses, donde ha adelantado que esta semana se presentarán los presupuestos para el año 2026.

Durante su intervención, Fuentes, que espera conseguir el apoyo de la oposición a las cuentas de 2026, ha asegurado que en la negociación en la institución provincial hay un "99% de amor" y solo "un 1% de odio", que viene dado por "el tema de las tarifas" del agua y la basura. Además, ha añadido, el Consorcio de Bomberos "también necesita una inyección presupuestaria para mejorar" la situación del servicio.

Por otro lado, el presidente ha agradecido el trabajo que realizan los medios de comunicación de la provincia, "haciendo de puente e interlocutores entre las instituciones y la ciudadanía, algo esencial para el correcto funcionamiento de una sociedad justa y democrática".

"Para esta institución, los medios jugáis un papel fundamental, no solo para difundir la información y que la sociedad cordobesa conozca las iniciativas, políticas y medidas que implementamos, sino también para tener ese 'feed back' tan necesario para conocer la opinión ciudadana", ha añadido Fuentes.

Del mismo modo, el presidente de la institución provincial se ha referido "al talante de diálogo que viene manteniendo toda la Corporación provincial para sacar adelante cuestiones de importancia para nuestros pueblos. Hablamos de la respuesta dada al virus del Nilo, a las ayudas destinadas a la retirada de amianto o las dirigidas a fomentar la natalidad, un impulso tan necesario para atajar el problema de la despoblación".

Además, ha hecho referencia a "las acciones centradas en mejorar los centros escolares de la provincia, la continuidad del Diputación Invierte o las convocatorias de ayudas que han supuesto la puesta en valor de nuestro patrimonio y nuestra cultura".

Fuentes ha insistido en que "si por algo se caracteriza esta Corporación es por alcanzar acuerdos por unanimidad en sus plenos, un consenso que esperemos dé también sus frutos en materia de presupuestos y podamos aprobar unas cuentas que respondan a las necesidades y demandas de nuestros ayuntamientos".

Finalmente, el presidente provincial ha concluido trasladando a los representantes de los medios sus mejores deseos "para que estas fiestas les permitan disfrutar de momentos especiales junto a sus seres queridos y que el 2026 venga cargado de buenas noticias para los cordobeses".