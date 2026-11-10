Fuentes recalca la necesidad de "agua y luz" para no "estrangular el crecimiento" industrial de la provincia de Córdoba

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (cuarto por la dcha.), en la presentación del Indicador Económico de la Cámara de Comercio. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha asegurado este martes que la provincia vive un "proceso de industrialización muy importante" que para que "siga adelante y crezca de manera exponencial, no solo con la defensa", sino también "con la logística y con el hidrógeno verde" necesita "agua y luz" porque, en caso contrario, "estrangularemos el crecimiento y la industria de nuestra gente".

Así lo ha expresado Fuentes en el acto de presentación del Indicador Económico de la Cámara de Comercio, donde ha afirmado que, en materia de Defensa, "todo lo que no se haga en Europa lo va a producir Estados Unidos", a quien se le está "comprando la seguridad", de ahí la importancia de que Europa comience a "fabricar su seguridad", una realidad que "afecta directamente a las perspectivas que tiene Córdoba y su futuro inmediato con la Defensa y su industrialización".

Al respecto, Fuentes ha agregado que "el replanteamiento de Europa en el tablero internacional" beneficia a Córdoba, ya que "detrás de las grandes industrias como puede ser Indra o Escribano van a venir empresas cordobesas que van a ser capaces, con la economía dual y la FP adaptada y la universidad con grupos de investigación e innovación", de "ensanchar y ampliar la industrialización".

El máximo representante de la institución provincial ha celebrado que datos del informe presentado reflejan que epígrafes que antes eran "un martirio" y que "definían una provincia débil en cuanto a su base tecnológica" ahora están registrando subidas. Así, ha mencionado el caso del Guadiato, detallando que "la industria de transformación de minerales no energéticos y derivados y de química sube un 0,7%; la energía y agua, un 1,1%, y la industria de transformación de metales, mecánica de precisión, un 1,9%".

En este contexto, Salvador Fuentes ha llamado la atención acerca de la industria de la precisión y los metales, "porque es el futuro del hidrógeno verde, del frío industrial, de la madera y de todo el desarrollo de toda la empresa auxiliar de la Defensa".

Igualmente, Fuentes ha resaltado "la importancia de la empresa familiar" y de que las instituciones conozcan y tengan "acceso al directorio de empresas de la provincia de Córdoba y sepamos quién es quién aquí", pues "hay mucha gente detrás de cada pueblo que está haciendo cosas muy importantes, está generando empleo y está creando industria de última generación".

Para concluir, el presidente provincial ha defendido la alianza público-privada y público-pública como palanca de resiliencia frente a adversidades coyunturales, y ha puesto en valor la rápida respuesta articulada junto al Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía frente al corte ferroviario entre Madrid y Andalucía para conseguir una conexión aérea con Madrid.