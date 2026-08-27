La Fundación Botí de la Diputación de Córdoba abre su convocatoria de subvenciones para proyectos de artes plásticas

El delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba y presidente de la Fundación Boti, Gabriel Duque. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí de la Diputación de Córdoba ha abierto el plazo para solicitar subvenciones para la realización de proyectos, actividades y actuaciones en el ámbito de las artes plásticas y visuales que tengan como fin la cualificación artística y técnica, el perfeccionamiento en la formación o la producción de trabajos creativos tanto de personas físicas como de colectivos.

Según ha detallado el delegado de Cultura de la Diputación y presidente de la Fundación Botí, Gabriel Duque, las ayudas, que cuentan con un presupuesto total de 70.000 euros, podrán ir dirigidas a iniciativas como la producción de obras artísticas, movilidad e intercambio de artistas, y organización de jornadas o talleres.

También están previstas para respaldar la participación en cursos, realización de proyectos expositivos, participación en ferias de arte contemporáneo, estancias en residencias de artistas, publicaciones o gestión de espacios o proyectos para la difusión del arte contemporáneo, quedando excluidas las actividades de carácter docente y la adquisición de equipamientos.

Podrán solicitar las subvenciones las personas físicas, gestores culturales, asociaciones y entidades culturales privadas dotadas de personalidad jurídica que estén legalmente constituidas y siempre que los proyectos que presenten estén relacionados con las artes plásticas y visuales de los ámbitos especificados. Los solicitantes deberán ser naturales de la provincia de Córdoba o residentes en la misma.

Entre los criterios de valoración para la concesión de las ayudas está que sean iniciativas que se desarrollen dentro de un criterio de contemporaneidad, innovación y experimentación creativa, el grado de calidad artística o formativa, la aportación al panorama de la cultura contemporánea en la provincia, la participación de los propios solicitantes con financiación o de otras instituciones y entidades y el hecho de haber recibido o no ayudas de la Fundación Botí los tres últimos años.

Cada solicitante que concurra a la convocatoria, ya sea de modo individual o colectivo, podrá presentar un solo proyecto para el desarrollo de una actividad. Las personas físicas podrán presentar sus solicitudes a través del Registro Electrónico de la Fundación Botí 'http://sede.eprinsa.es/fundacionboti', si disponen de certificado digital.

También lo podrán hacer cumplimentando el modelo de solicitud que figura en la página web de la Sede Electrónica y presentándolo en el registro físico de la Fundación, sito en la calle Imágenes 15, o en cualquier oficina de registro. En el caso de las personas jurídicas, sólo podrán presentar la solicitud en el Registro Electrónico de la Fundación Botí.

El plazo de presentación de solicitudes está abierto desde este jueves 27 de agosto hasta el día 28 del próximo septiembre. La solicitud se acompañará de la documentación exigida en las bases, el proyecto completo y detallado de la actividad, el presupuesto desglosado de gastos e ingresos, la declaración responsable de que se reúnen los requisitos de la convocatoria, etcétera.

Las bases completas de la convocatoria se pueden consultar en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de ayer miércoles 26 de agosto (https://bop.dipucordoba.es/visor-pdf/26-08-2026/BOP-A-2026-2...).