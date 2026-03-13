La Fundación Botí de Diputación de Córdoba dedica marzo a visibilizar el papel de la mujer en el arte contemporáneo

Archivo - Foto de archivo de una presentación en la sede de la Fundación Botí. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, dependiente de la Diputación de Córdoba, está dedicando el mes de marzo --en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer-- a dar visibilidad a la labor de las mujeres en el ámbito de las artes y en la apertura de sus espacios arquitectónicos a la ciudadanía.

Así, con el fin de reforzar y difundir el trabajo de las mujeres en el arte contemporáneo, la Fundación ha organizado dos propuestas; por un lado, un taller performativo a cargo de la artista Verónica Ruth Frías, que tendrá lugar este sábado 14 de marzo, y, por otro, una intervención artística de Celeste Fernández, prevista para el jueves 19 de marzo.

Tal y como ha explicado el delegado de Cultura de la Diputación y presidente de la Fundación Botí, Gabriel Duque, con estas actividades se busca poner sumar "un grano de arena en este mes tan significativo y seguir dinamizando el Centro de Arte, que el año pasado batió récord de visitas y se consolidó como espacio clave y fundamental en la vida cultural cordobesa gracias al talento de los creadores y a propuestas e iniciativas de gran creatividad".

La primera actividad se enmarca en el ciclo 'El Patio de la Botí', iniciativa que desde 2025 integra este espacio en la programación permanente del Centro. Tiene lugar el sábado 14 de marzo y estará protagonizada por Verónica Ruth Frías, reconocida artista muy vinculada a la Fundación desde sus inicios. Frías ofrecerá un taller titulado 'Mi porción del pastel' que se desarrollará de 18,30 a 20,00 horas. En él propone un recorrido por la trayectoria de una artista que utiliza el cuerpo como objeto para cuestionar la realidad.

La actividad culminará con la representación de la performance homónima, una metáfora visual donde el reparto del pastel sirve para denunciar las desigualdades y reclamar el espacio de las mujeres en el sistema artístico actual. Verónica Ruth Frías ha exhibido su trabajo en centros de prestigio internacional como el Centro Pompidou de Málaga, el Museo Thyssen-Bornemiza y el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla.

De forma paralela a esta actividad, el jueves 19 de marzo, a partir de las 19,00 horas, tendrá lugar la intervención de la artista Celeste Fernández Moncada titulada 'Diálogo con la sombra'. Esta actividad se enmarca en el programa expositivo 'Ellas visibles en la Fundación Botí', un proyecto que nació con el objetivo de destacar el papel de las artistas plásticas presentes en los fondos de este organismo provincial.

La propuesta de Fernández parte de su obra 'Handwritten Poem', obra de la colección de la fundación; en ella explora la fragilidad de la identidad en la cultura visual contemporánea mediante el uso de materiales como impresión térmica, papel comestible y cenizas.

Como parte de las actuaciones previstas, ha explicado el delegado de Cultura, "la autora desarrollará un diálogo entre una obra inédita y su pieza de colección, generando un encuentro directo con el público. El proyecto se integrará próximamente en el programa Botí Itinerante, con el que llevamos las obras y exposiciones de la Fundación a distintos municipios de la provincia para que el arte contemporáneo llegue a todos los rincones".

El programa de la Fundación Botí se completa con la exposición colectiva 'Arde el día. Paisaje y poesía desde Rafael Botí hasta la actualidad', muestra que puede visitarse hasta el 5 de abril y que está conformada por obras de 71 artistas cordobeses. Según Duque, "esta exposición se ha convertido en una de las propuestas culturales más visitadas del invierno cordobés y una de las exposiciones con mayor repercusión en los diez años de historia del Centro de Arte".