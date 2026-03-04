Hinojosa del Duque, Dos Torres, Añora y Pozoblanco mejoran la eficiencia energética en edificios gracias a Diputación

La delegada de Energía de la Diputación de Córdoba y presidenta de la Agencia Provincial de la Energía, Tatiana Pozo, atiende a los medios de comunicación. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Energía de la Diputación de Córdoba y presidenta de la Agencia Provincial de la Energía, Tatiana Pozo, se ha desplazado este miércoles a varios municipios del norte de la provincia para conocer 'in situ' algunas de las actuaciones que han sido subvencionadas dentro de la convocatoria de ayudas para mejora de la eficiencia energética en edificios de propiedad municipal y también en residencias y empresas de Hinojosa del Duque, Dos Torres, Añora y Pozoblanco.

En el caso de Hinojosa del Duque, la agencia ha financiado tres actuaciones, dos en edificios municipales, como una instalación solar fotovoltaica en el mercado de abastos y una instalación de autoconsumo en la piscina climatizada, y una en la Residencia Jesús Nazareno, donde se han sustituido los cierres y ventanas.

Según la delegada provincial, "estas instalaciones van a permitir no solamente reducir la emisión de CO2, sino también abaratar bastante lo que es el coste del consumo energético que tienen esas instalaciones municipales. Son unas ayudas dentro de las cuales los municipios han recibido 10.000 euros para cada proyecto alcanzando un importe global en 2025 de 500.000 euros".

El alcalde de Hinojosa, Matías González, ha mostrado su agradecimiento a la Diputación por la financiación de sendos proyectos de ahorro energético, "en la piscina municipal climatizada, donde se ha invertido una cantidad de 10,000 euros, y en el mercado, con otros 10.000 euros para la colocación de 20 placas que van a suponer un ahorro energético para otros colindantes".

La presidenta de la Agencia de la Energía ha visitado, también, la Residencia Jesús Nazareno. En este sentido, ha recordado que "como novedad de la pasada convocatoria también se financiaron proyectos de eficiencia y ahorro energético en residencias y hogares del pensionista, donde se enmarca la actuación en esta residencia, donde ellos han instalado ventanas y cierres que les van a permitir esa reducción de emisión de CO2. En este caso hemos subvencionado el 80% de su proyecto. El proyecto de ellos rondaba los 13.500 euros y se le ha dado alrededor de 11.000".

En el municipio de Dos Torres las ayudas concedidas por la Agencia de la Energía de Córdoba han sido para una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo de 15 kW en el Gimnasio Municipal (10.000 euros) y otra instalación en el Pabellón Municipal (10.000 euros). En Añora se concedió una subvención de 20.000 euros a la empresa Belloterra Delicatessen SRL para la mejora de la eficiencia energética mediante solar térmica para ACS e iluminación en la planta.

Pozo ha explicado durante su visita a las instalaciones de Belloterra que "esta ayuda se enmarca en la convocatoria que sacamos en 2025 dirigida a empresas por importe global de 300.000 euros y a la que se presentaron más de 60 solicitudes, resultando 17 empresas beneficiarias, entre ellas Belloterra. Con ellas buscábamos ayudar al tejido empresarial a la reducción de las emisiones de CO2 y también al ahorro energético y en su facturación".

Por su parte, Javier Castro, responsable de Belloterra, ha trasladado a la delegada provincial y presidenta de la Agencia su agradecimiento y ha insistido en que "eran dos proyectos que teníamos mucho interés en desarrollar; por un lado, la iluminación exterior de las instalaciones cambiando a una más sostenible con luces led y, por otro, hemos instalado un sistema para calentar el agua sanitaria mediante placas solares".

Por último, en Pozoblanco las ayudas concedidas, de 10.000 euros cada una, se destinaron a dos actuaciones; por un lado, la sustitución de luminarias del alumbrado público en las calles Muñoz de Sepúlveda, Plaza de la Constitución y calle Ayuntamiento, y, por otro, a la sustitución de luminarias en las calles San Cayetano, Juan Ramón Jiménez y Prolongación Referéndum.