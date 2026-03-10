Hinojosa del Duque prepara la IV Feria del Queso de Los Pedroches con el apoyo de la Diputación de Córdoba

El delegado de Desarrollo Económico de la Diputación, Félix Romero (centro), y el alcalde de Hinojosa del Duque, Matías González (izda.), en la presentación de la Feria del Queso de los Pedroches. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), vuelve a mostrar su apoyo a la Feria del Queso de Los Pedroches, que celebrará su cuarta en Hinojosa del Duque del 20 al 22 de marzo con el objetivo general de poner en valor este producto, uno de los más significativos de la provincial, promocionar su venta e impulsar su consumo.

En rueda de prensa, el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, ha señalado que en esta feria participan las principales queserías, productoras y marcas, ya sean pequeñas, medianas o grandes. "Por tanto, es un modo de poner en valor este trabajo artesanal, como una opción de empleo para el relevo generacional y una forma de combatir el despoblamiento".

Romero ha incidido en que esta propuesta "entronca con una de las líneas de trabajo estratégicas de la Diputación, a través de la marca 'Sabor a Córdoba', como es el apoyo al sector agroalimentario de la provincia, contribuyendo a la mejora de la visibilidad de las empresas y la comercialización y distribución de sus productos".

"Este evento redunda también en la promoción del municipio de Hinojosa del Duque y la comarca de Los Pedroches, dando a conocer su riqueza y variedad gastronómica y cultural, avanzando hacia una oferta turística de calidad, capaz de generar empleo y riqueza y abriendo nuevas posibilidades para emprendedores", ha añadido Romero.

El también presidente de Iprodeco ha hecho referencia a "por el mes de noviembre, Córdoba se convertirá en referencia mundial en el ámbito quesero, acogiendo un evento que atraerá a más de 300 jueces, quesos de extraordinaria calidad y miles de visitantes, sin duda, una oportunidad única para las 15 queserías artesanales repartidas por nuestra geografía".

Romero ha concluido su intervención poniendo en valor que "el queso es un producto único que marida a la perfección con productos" tan cordobeses como son "los aceites de oliva virgen extra (AOVE) o los Montilla-Moriles".

Por su parte, el alcalde de Hinojosa del Duque, Matías González, ha agradecido "el compromiso de la Diputación de Córdoba con esta iniciativa que cumple su IV edición y que se ha convertido en un escaparate único para la comarca".

En los diferentes estands de la feria estarán representados los productores y elaboradores de quesos y lácteos, la Denominación de Origen de la zona, la tecnología relacionada con la ganadería y el queso o el turismo rural, entre otros.

En este contexto, y del 20 al 22 de noviembre, se celebrará también el III Mercado gastronómico, con el objetivo de difundir y promocionar la riqueza y la variedad comercial gastronómica de la comarca de Los Pedroches e Hinojosa del Duque. Asimismo, se pretende dinamizar y diversificar sectores como el comercio, la hostelería, artesanía y turismo de naturaleza.