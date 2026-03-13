El III Festival del Aceite Córdoba Virgen Extra llega a las Tendillas con catas y actividades divulgativas

Foto de familia en la inauguración del III Festival del Aceite Córdoba Virgen Extra. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de las Tendillas acoge desde este viernes y durante todo el fin de semana el III Festival del Aceite Córdoba Virgen Extra, una cita gastronómica dedicada a uno de los productos más emblemáticos de la provincia, el aceite de oliva virgen extra (AOVE), que cuenta un año más con el respaldo de la Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), y de la Junta de Andalucía. Durante estos tres días se va a poder disfrutar de catas guiadas, actividades divulgativas y demostraciones culinarias.

Durante la inauguración del evento, la vicepresidenta de Iprodedo, Ana Rosa Ruz, señalado "la importancia de la colaboración público-privada para sumar esfuerzos y voluntades que den como resultado este tipo de iniciativas que, sin duda ninguna, tienen una gran repercusión en nuestra provincia".

"Esta tercera edición, a la que nos acercamos con nuestra marca 'Sabor a Córdoba', pretende reforzar la proyección exterior del AOVE cordobés, incrementando su reconocimiento y prestigio fuera del ámbito provincial y contribuyendo al desarrollo económico y social del sector oleícola", ha recalcado Ruz.

La diputada ha insistido en que "el objetivo de esta iniciativa es mostrar a Córdoba y su provincia como centro cultural y de excelencia del aceite de oliva virgen extra a través de las diferentes acciones que muestren la riqueza de matices que aportan su diversidad varietal y tradición olivarera".

Por su parte, el delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, Francisco Acosta, ha puesto de manifiesto que este cita sirve para poner en valor los aceites cordobeses, que son los de "más calidad y más premiados" del mundo, recalcando que, además, es "un orgullo celebrar una fiesta como esta en un año tan duro" que ha estado marcado por los últimos temporales de lluvia y viento.

Igualmente, el responsable del Gobierno andaluz ha afirmado que esta celebración también sirve de "homenaje a los agricultores" que generan "un producto que no es solo alimenticio, sino que es un medicamento y pura calidad". Hay que "sacar pecho del trabajo de almazaras, cooperativas y agricultores", ha apostillado Francisco Acosta.

El evento cuenta con la participación de almazaras y denominaciones de origen de la provincia, que dispondrán de puntos de atención donde mostrar o vender sus aceites recién producidos. Los visitantes podrán conocer las características de cada variedad y aprender a identificar aromas y matices en las catas.

Uno de los espacios más atractivos del festival es la zona de showcookings, donde varios cocineros de la provincia elaborarán recetas en directo utilizando el aceite de oliva virgen extra como protagonista. Este viernes les tocará el turno a Kisko Barona, del restaurante El Olivo, de Luque, con la DOP Baena; y Eva Millán, con la asociación Vinavin y AEMO.

En la jornada del sábado, las demostraciones gastronómicas las realizarán Matías Vega, de Alcazaba de las Torres, con ACORA; y José Ambrosio y Alex Logon, de Piamonte D'Ambrosio, con la DOP Priego de Córdoba. El domingo será la chef Celia Jiménez, con la DOP Aceite de Lucena, la que deleitará al público asistente con un showcooking.

Estas demostraciones culinarias permitirán ver cómo los chefs utilizan el aceite de oliva virgen extra como ingrediente principal en platos que combinan tradición y creatividad.