El III Festival Provincial de Copla en las Peñas llegará a 27 municipios de Córdoba en octubre

Auxiliadora Moreno y José Gregorio Ramírez presentan el III Festival Provincial de Copla en las Peñas. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana, vuelve a colaborar con la Federación Provincial de Peñas Flamencas para hacer realidad el III Festival de Copla en las Peñas, una actividad que llegará en octubre a 27 municipios con el objetivo de "favorecer y apoyar la labor que realizan las entidades del tejido asociativo provincial, además de facilitar la participación de la ciudadanía de la provincia a nivel social y cultural en sus actividades".

Así lo ha explicado la responsable de Participación Ciudadana en la institución provincial, Auxiliadora Moreno, quien ha recordado que "desde la Delegación se apoya este proyecto en el marco del convenio nominativo que tenemos con dicha federación, que centra sus esfuerzos en la difusión del flamenco por nuestros pueblos".

"Este festival de copla hace que las diferentes peñas que forman parte de la federación puedan abrir sus puertas a otro tipo de música, también muy nuestro, además de dar oportunidades a muchos copleros y copleras de nuestra provincia", ha puesto de manifiesto la delegada provincial.

Moreno ha indicado que "el festival se desarrollará durante el mes de octubre en los municipios de la provincia y la capital y en esta tercera edición vamos a acercar la copla a 27 municipios, en concreto a 33 de sus peñas, en funciones que estarán abiertas al público en general".

Con respecto a las ediciones anteriores, la delegada ha recordado que "han sido excelentes, con más de 1.000 personas asistentes en 2024 y 2025, por eso volvemos a apoyar esta iniciativa que permite promocionar nuevos talentos del cante dándolos a conocer en círculos y peñas de la provincia".

Por su parte, el presidente de la Federación de Peñas Flamencas, José Gregorio Ramírez, ha agradecido a la Diputación su apoyo y ha explicado que "el objetivo del festival es intentar que la gente joven aficionada vaya a las peñas para que haya nuevas generaciones que disfruten de esta actividad". Ramírez ha insistido en que "es un evento bastante amplio que llega a casi toda la provincia y que esperamos genere la misma expectación que el año pasado".

Los recitales comenzarán el 2 de octubre en Palma del Río y continuarán en Montoro, Obejo, Espejo, La Carlota, Montilla, Córdoba capital, Priego, Villaharta, Adamuz, Fernán Núñez, Doña Mencía, Cañete de las Torres, La Rambla, Montemayor, Moriles, Baena, Belalcázar, Bujalance, Aguilar de la Frontera, Carcabuey, Belmez, La Guijarrosa, Albendín, Pozoblanco, Algallarín y Peñarroya-Pueblonuevo. Todas las fechas y horarios se pueden consultar en 'http://www.federacionpflamencascordoba.es'.