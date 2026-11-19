Reunión de la Mesa de Trabajo LGBTI de la Diputación de Córdoba. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de la Delegación de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana, ha celebrado una nueva reunión de la Mesa de Trabajo LGBTI con el objetivo de evaluar las actuaciones desarrolladas durante 2026 y establecer una nueva hoja de ruta que permita seguir avanzando en la defensa de la igualdad, la diversidad y los derechos del colectivo en la provincia.

El encuentro, presidido por la delegada del área, Auxiliadora Moreno, ha contado con la participación del delegado de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta, Carlos Moreno, representantes de ocho colectivos, representantes políticos, personal técnico de distintos ayuntamientos de la provincia y de la capital y profesionales del Departamento de Igualdad de la propia institución provincial.

Moreno ha resaltado la importancia de "mantener espacios de diálogo, participación y coordinación en los que administraciones, colectivos y profesionales podamos poner en común las necesidades existentes y diseñar actuaciones que tengan una incidencia real en nuestros municipios".

Entre las cuestiones abordadas durante la Mesa de Trabajo LGTBI se encuentra la pertenencia de la Diputación de Córdoba a la Red Española de Destinos por la Diversidad (Redd) y las oportunidades que esta adhesión representa para la promoción de un turismo inclusivo y respetuoso con la diversidad en la provincia.

En este sentido, se puso de manifiesto la participación de la institución provincial en la próxima feria internacional que se celebrará en Madrid y que reunirá a empresas vinculadas a ámbitos como el turismo, el mercado laboral y los medios digitales, con presencia prevista de representantes de más de 16 países.

Otro de los asuntos tratados fue la necesidad de continuar reforzando la formación dirigida tanto al personal político y técnico de las administraciones públicas como a centros educativos, asociaciones, cuerpos y fuerzas de seguridad y ciudadanía en general.

La mesa ha incidido especialmente en la conveniencia de iniciar esta labor de sensibilización desde edades tempranas, fomentando valores relacionados con el respeto, la convivencia y la diversidad.

Asimismo, durante el encuentro se ha abordado la prevención en materia de salud sexual, prestando especial atención a determinadas prácticas de riesgo vinculadas al consumo de drogas y al incremento de las posibilidades de transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

La delegada de Igualdad ha señalado que "la prevención y la formación deben ir siempre acompañadas de información rigurosa y de una perspectiva que evite prejuicios y estigmas. Nuestro objetivo debe ser proporcionar herramientas para que las personas puedan tomar decisiones responsables y cuidar su salud".

La reunión ha puesto también de manifiesto la necesidad de intensificar la colaboración entre las distintas administraciones, entidades y colectivos que trabajan en favor de las personas LGBTI, así como de incrementar la implicación de los ayuntamientos en aquellas localidades donde resulta más complejo desarrollar actuaciones de sensibilización.

En este sentido, uno de los objetivos de la mesa es contribuir a "cambiar la mirada hacia el colectivo y favorecer una sociedad basada en el respeto, la convivencia y la igualdad de derechos", ha subrayado Moreno.

Entre las propuestas planteadas figura también reforzar la coordinación entre los servicios sociales municipales y los ayuntamientos con el fin de conocer y valorar las demandas existentes en cada localidad y adaptar las actuaciones a las necesidades concretas de cada territorio.