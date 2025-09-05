Montemayor (Córdoba) se prepara para acoger una nueva edición de su Paxera los días 12, 13 y 14 de septiembre

CÓRDOBA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Montemayor (Córdoba) se prepara para acoger los días 12, 13 y 14 de septiembre una nueva edición de su 'Paxera', iniciativa que cuenta con el apoyo de la Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), y contará en esta ocasión con una treintena de estand en el que estarán representadas las empresas de la zona relacionadas con el sector.

Para el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, "un año más nos damos cita en la pasera más grande de Europa, poniendo el foco en una 'x' que cada septiembre nos lleva hasta el municipio de Montemayor y nos convierte en un referente en todo el mundo".

"Desde la Diputación seguimos tendiendo la mano a nuestro sector vitivinícola, uno de los principales motores económicos de la zona sur de la provincia. Y qué mejor manera de dar comienzo a este trabajo que apoyando esta nueva Feria del Vino Dulce", ha remarcado Romero.

Para el también presidente de Iprodeco, "esta iniciativa que ya tiene solera propia y que se ha consolidado como una de las citas más esperadas en nuestro calendario de ferias, es una apuesta por un arte milenario, una labor delicada en la que la mujer montemayorense tiene, sin duda, un papel protagonista".

Para finalizar, Romero ha hecho hincapié en que "esta edición cuenta con la colaboración de la marca promocional Sabor a Córdoba, creada por la Diputación y que aúna todos los productos agroalimentarios de la provincia en diferentes vertientes".

Por su parte, el alcalde de Montemayor, Antonio García, ha destacado que "esta feria cada año da un paso más en su consolidación y en ser una referencia más para la promoción del vino PX". Esta edición se van a dar cita una treintena de estands, entre bodegas, lagares y empresas del sector agrolimentario y la restauración.

García ha recalcado que "Paxera es más que una feria, es un encuentro de promoción del sector vitivinícola, pero también es un encuentro empresarial, cultural y lúdico en torno al vino dulce". "Este año el municipio invitado es Fernán Núñez, municipio agroindustrial muy conocido que destaca por su defensa de su producto estrella, el garbanzo lechoso", ha indicado el alcalde.

En cuanto al programa de actividades previsto para esta edición, Paxera 2025 contará con degustaciones y catas dirigidas en torno al Pedro Ximénez (PX), además de desayunos molineros y propuestas gastronómicas como un taller de salmorejo.

Del mismo modo, está prevista una visita al callejón y jardín del vino, así como el espectáculo 'Pasión y Duende del Caballo Andaluz, propuesta esta última que tendrá lugar el viernes 12 de septiembre. Durante el desarrollo de Paxera se podrá visitar el Museo del Vino y se mantendrán abiertas las puertas del club hípico El Tranco. Estas propuestas se completarán con talleres dirigidos a los más pequeños y con actuaciones musicales.