Monturque (Córdoba) celebra Mundamortis con más de 20 actividades culturales, gastronómicas y divulgativas

CÓRDOBA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad cordobesa de Monturque a celebra desde este miércoles hasta el 2 de noviembre las XVII Jornadas Mundamortis, que en esta edición incluye más de 20 actividades culturales, gastronómicas y divulgativas para todos los públicos. La Diputación de Córdoba respalda este evento cultural que "es una forma de preservar la memoria, revitalizar el patrimonio y dinamizar la economía local".

Así lo ha destacado el delegado de Cultura de la institución provincial, Gabriel Duque, quien ha insistido en que "estas jornadas combinan historia, arqueología, música, gastronomía y tradición, ofreciendo una experiencia que une la reflexión sobre la muerte con la celebración de la vida y su memoria".

Duque ha resaltado, asimismo, que este proyecto ha sido galardonado con el Primer Premio Nacional de Cementerios de España, reconocimiento que demuestra que Monturque "ha sabido convertir la historia de su cementerio en un símbolo de vida, cultura y turismo sostenible". "Este municipio ha transformado su patrimonio funerario en un legado vivo para las generaciones futuras", ha recalcado el diputado.

La programación da comienzo este miércoles con el taller infantil 'Cementerio para los sentidos' en el Museo Histórico Local, una actividad didáctica dirigida al alumnado del CEIP 'Torre del Castillo'. Por la tarde, el Salón de Plenos del Ayuntamiento acogerá dos conferencias de carácter histórico, por un lado 'Monturque y la Munda Romana', impartida por Francisco Varo, y 'Monturque, un lugar llamado Munda', a cargo de Antonio Millán, con la participación de la artista británica afincada en Montilla, Michelle Turton.

El jueves tendrá lugar la inauguración institucional de las jornadas en el Mirador de 'Los Paseíllos', donde se descubrirá el azulejo conmemorativo del Primer Premio Nacional de Cementerios obtenido por el proyecto 'Mundamortis'. La jornada continuará con el tradicional taller de faroles de melón en la Plaza de la Constitución y con la visita teatralizada 'Ecos de la historia', que recorrerá el Cementerio de San Rafael, las Cisternas Romanas y el Mirador de 'Los Paseíllos', con pases sucesivos desde las 20,00 horas.

El viernes se desarrollará la conferencia 'Misterios de la provincia de Córdoba', a cargo de Enrique Romero y el colectivo Rutas Misteriosas, en la Casa de la Juventud. La jornada culminará con el concierto a la luz de las velas 'In Aeternum', en el Mirador de 'Los Paseíllos', a cargo de los músicos Eva Calero y Daniel Serrano (violines) y Antonio José Henares (piano).

El 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, será uno de los días centrales del programa. La jornada arrancará con la conferencia 'Enigmas y tradiciones funerarias' en la Casa de la Juventud y continuará con el 'Pasaje de la Historia: De camposanto a yacimiento arqueológico', una visita guiada por el Cementerio de San Rafael y las Cisternas Romanas que repasará la historia de este recinto funerario y el hallazgo de este conjunto arqueológico.

Por la tarde, las Cisternas Romanas acogerán el recital 'Música y poesía en diálogo con la historia de Monturque', seguido de la Solemne Eucaristía del Día de Todos los Santos en la Parroquia de San Mateo. Tras la misa, se celebrará la procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que supondrá su bendición tras el proceso de restauración al que ha sido sometido, con la tradicional bendición a los difuntos de los cementerios de San Rafael y San José. Como cierre de la jornada, en la Plaza de la Constitución se representará la recreación histórica 'Funus. Morir en la antigua Roma', a cargo del grupo Ibidem.

'Mundamortis' se clausurará el domingo, 2 de noviembre, con un nuevo pase del 'Pasaje de la Historia', el Concurso Provincial de Gachas en la Plaza de la Constitución y la presentación del libro 'Desde las cuatro esquinas. Historias de la Biomba', del autor local Eustasio Moreno Rodríguez, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.