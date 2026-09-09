Mujeres artistas y creadoras serán las protagonistas de SonRaíz 2026 en Carcabuey (Córdoba)

La delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la Diputación, Auxiliadora Moreno (centro), en la presentación de SonRaíz. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba impulsa la V Edición de SonRaÍz, bajo el lema 'Cultura de origen', iniciativa que tendrá lugar en Carcabuey del 18 al 20 de septiembre, consolidándose como una propuesta cultural que apuesta por la música, el arte y la vanguardia, con mujeres artistas y creadoras como grandes protagonistas.

Según ha explicado la delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la institución provincial, Auxiliadora Moreno, se trata de "un festival cultural donde el 'artivismo' rural, la igualdad, la sostenibilidad y la puesta en valor del patrimonio cultural y natural de las Sierras Subbéticas tienen gran protagonismo".

Al respecto, ha añadido que "se consolida así una apuesta cultural innovadora que fusiona música de raíz contemporánea con propuestas y sinergias procedentes de distintos ámbitos, convirtiendo el festival en una cita cultural de referencia".

"Este evento mantiene su apuesta por un formato de aforo limitado y por un modelo basado en el respeto y el cuidado del paisaje natural y patrimonial. En esta edición, se ha trasladado la ubicación del escenario 'Monte', situado en el entorno del Monte Calvario, al Escenario Parque Municipal de Carcabuey, como medida de seguridad y prevención ante los incendios", ha añadido Moreno.

Sonraíz 2026 tiene entre sus principales objetivos promover el desarrollo sostenible de la zona mediante el fomento de la igualdad de género en la música, la gastronomía y las empresas del mundo rural. En este sentido, la responsable del Área ha añadido que "el festival actúa como una plataforma para visibilizar proyectos liderados por mujeres en todas las disciplinas que confluyen en el evento. La propuesta busca, precisamente, que el público no sea únicamente espectador de los conciertos, sino que descubra el territorio, sus sabores, sus espacios patrimoniales y sus iniciativas culturales".

La teniente de alcalde del Ayuntamiento de Carcabuey, Lucía Sánchez, ha explicado que "este festival cuenta con la principal característica de que es 100% femenino", apostando "por artistas que rejuvenecen en el folklore, procedentes de todas las partes del mundo, lo que permitirá que el festival siga creciendo y consolidándose como un referente dentro de la cultura y de la música contemporánea".

Por su parte, José Luis Reyes, jefe de proyecto de Sonraíz y encargado de desgranar la programación, ha explicado que "el festival contará con tres jornadas llenas de música pero también de talleres, actividades participativas, gastronomía, arte, naturaleza, artesanía y tradiciones rurales vinculadas al territorio y a la comarca de la subbética. Un cártel muy diverso, lleno de proyección internacional".

PROGRAMACIÓN

El festival dará comienzo el viernes, 18 de septiembre, y acogerá las actuaciones musicales de Tära, artista Italopalestina que ofrecerá en su única actuación en España este año; la de Vinila Von Bismark, que estrenará su nuevo espectáculo 'La última sultana', y la propuesta de Queralt Lahoz, junto a Dalila y Cristina Len. Una jornada "marcada por la fusión, la experimentación y la diversidad sonora", ha explicado Reyes.

Por otra parte, el sábado 19, la jornada musical continuará en el Escenario Castillo con la presencia de Blanca Paloma, Teresa Jiménez, Jihan y Lewa y en el Escenario Parque con la Argentina La Yegros, una referente internacional que ofrecerá en Carcabuey su único concierto en Andalucía, este año. Además, se completará con las actuaciones de Isla Kume, Terrae, Morgana Souljah y de Carmen Xía y Las Hijas dela Cumbia en El Escenario Plaza.

El sábado, el escenario 'Plaza' acogerá la actividad 'Trueque de moda', iniciativa coordinada por la artista local Virginia Filardi; y actividades como la 'AfroBodyGroove - taller de danza y movimiento' y 'La Zona Maracuyeah', que aportará a la jornada una propuesta gastronómica y de coctelería inspirada a los sabores y la identidad de la costa tropical. Finalmente, en el museo se organizará una mesa redonda bajo el título 'Mujeres del rural, viejos oficios con nuevas miradas', además, de talleres y la performance "Invisibles" del Colectivo Algazara junto a Almas de Cántaro, quienes presentarán una pieza inédita creada para Sonraíz.