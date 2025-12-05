El Palacio de la Merced acoge en Córdoba la celebración del Día Internacional del Voluntariado

Foto de familia en la celebración del Día del Voluntariado. - DIPUTACION DE CORDOBA

CÓRDOBA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Actos del Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido este viernes, con motivo de la celebración del Día Internacional del Voluntariado, un acto de reconocimiento a personas que con su generosidad y compromiso hacen de la provincia un lugar más justo y más solidario y también a algunos programas de voluntariado.

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha dado la enhorabuena a todos los voluntarios premiados y ha agradecido el trabajo que realiza la Plataforma del Voluntariado en toda la provincia "porque sois una pieza clave en la vida cotidiana de nuestros municipios y nuestra sociedad y llegáis a ámbitos tan diversos como la atención a mayores, el acompañamiento a menores, dando apoyo emocional y psicológico", entre otros.

"Desde la Diputación de Córdoba tenemos el deber y el compromiso de dar respaldo institucional al voluntariado, porque apoyaros significa reconocer vuestro valor, facilitar vuestras actividades y garantizar que la voz de muchas personas sea escuchada", ha subrayado.

Por su parte, la delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana en la institución provincial, Auxiliadora Moreno, ha aprovechado para señalar que "en la provincia tenemos un gran tesoro, el del asociacionismo, al cual le doy la enhorabuena por la labor tan importante que hacen los 365 días del año y por llegar a todas las personas de todos nuestros pueblos a las que llega esta ayuda; pensar que hay tantas personas que dedican su tiempo a ayudar es increíble por eso es justo entregar estos reconocimientos".

En representación de la Plataforma del Voluntariado de Córdoba, Pilar Pineda ha explicado que "celebramos el Día del Voluntariado entregando más de 38 reconocimientos a personas concretas, elegidas por cada asociación por su labor de voluntarios a lo largo del año, y también a ocho programas donde los voluntarios hacen su labor cotidiana desarrollando actividades".

"Hoy el 10% de la población hacemos voluntariado y en Córdoba son más de 80.000, un número muy respetable de personas dedicadas a actividades encaminadas a mejorar la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad", ha señalado.

Por último, el delegado de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ruiz Madruga, ha expresado que "las sociedades se construyen entre todos, y el voluntariado es uno de los pilares para que las sociedades avancen", sobre todos en unos tiempos en los que "el yo está por encima del nosotros", motivo por el que "tenemos que incentivar que esta marea de personas que quieren dar algo más a la sociedad siga creciendo".