Pintura, fotografía y escultura se fusionan con la danza en la Bienal de Arte de Villa del Río (Córdoba)

El delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque (segundo por la dcha.), en la presentación de la X Bienal de Arte de Villa del Río. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido la presentación de la X Bienal de Arte de Villa del Río, iniciativa que, desde el 26 de septiembre, fusiona pintura, fotografía, escultura y danza en una amplia propuesta de actividades que cuenta con el apoyo de la Delegación de Cultura de la institución provincial.

Según ha expresado el responsable del área en la institución provincial, Gabriel Duque, "nos encontramos ante un evento consolidado en el calendario de propuestas culturales de nuestra provincia tal y como evidencia esta X edición de una iniciativa que hasta el próximo mes de octubre llenará de actividades el municipio de Villa del Río".

Duque ha hecho hincapié en "la calidad tanto de los participantes invitados en esta propuesta como de las distintas acciones que dan forma a un programa que dará comienzo el próximo viernes 26 de septiembre con 'Una pizca de danza', en la Casa de las Cadenas".

"Se prevé, además, la celebración de exposiciones de artes plásticas y fotografía artística, así como trabajos realizados en directo por escultores y pintores en una acción que permitirá al visitante conocer de cerca los procesos creativos", ha matizado Duque.

El delegado de Cultura también ha resaltado que la Diputación seguirá apostando por iniciativas como ésta y ha declarado que "es una satisfacción enorme que los pueblos de nuestra provincia trabajen para fomentar la cultura".

El programa de actividades de esta X Bienal de Arte de Villa del Río incluye la propuesta 'Vestir el arte', una actividad en la que convergen moda y pintura protagonizada por vestidos diseñados por Joaquín Serra como lienzo.

Del mismo modo, se hará entrega de la Medalla de Oro de Villa del Río al pintor hijo predilecto del municipio, Ángel Cabrera Polo, en reconocimiento a su trayectoria artística y profesional y a su vínculo con el arte y la cultura villarrense.

'Rincones fotográficos' de Fran Muñoz, tendrá lugar el domingo 5 de octubre en la plaza de la Constitución, una actividad participativa que invita a descubrir desde una mirada artística y personal los detalles del entorno rural que suelen pasar desapercibidos. Por otro lado, 'El arte después del hombre: IA y la nueva era creativa' será la propuesta de Óscar H. Falagán que tendrá lugar el 16 de octubre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

La Bienal de Arte de Villa del Río se cerrará con el certamen de pintura rápida 'Blas Moyano' (25 de octubre) y con la exposición de las obras ganadoras del mismo, además de con 'VDRground CAP3 Sesiones de Arte Urbano' con las intervenciones de Jota López, María Ortega Estepa, Jorge Torres y Kode.