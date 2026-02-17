El plan Diputación Invierte se centra recuperar la provincia de Córdoba tras el temporal con 10,5 millones iniciales

L presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, junto al delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura, Andrés Lorite, presenta el plan Diputación Invierte. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, acompañado por el delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura, Andrés Lorite, ha dado a conocer el programa 'Diputación Invierte 2026', "una apuesta por la reconstrucción de la provincia y la vuelta a la normalidad que contará, de manera inicial, con 10.580.000 euros, aunque esperamos que pueda superar los 17 millones de euros de 2025".

Así lo ha expresado Fuentes en una rueda de prensa en la que ha detallado que "la Junta de Andalucía ya ha replanteado sus presupuestos, un paso que deberán seguir los ayuntamientos y al que se suma esta Diputación conscientes de la necesidad de actuar ante una situación que requiere el esfuerzo de todas las administraciones".

"La idea es adelantar la puesta en marcha del 'Diputación Invierte' para que los pueblos puedan contar con estos recursos en el mes de junio, en vez de en septiembre, lo que nos lleva a trabajar ya con los proyectos en la primera quincena de marzo", ha remarcado Fuentes.

El máximo responsable de la institución provincial ha apelado a la "responsabilidad" de los grupos políticos para aprobar un presupuesto para 2026 que "permita incrementar la cuantía que se pone a disposición de los ayuntamientos con este programa que se posiciona para asumir un papel vertebrador en la vuelta a la normalidad".

Los objetivos, según ha continuado, "no son otros que reforzar la garantía de los servicios públicos, en estos momentos muy mermados, y apoyar actuaciones de fomento económico y social que supongan reflotar una actividad económica muy tocada en el sector turístico, la ganadería y la agricultura".

El plan Diputación Invierte "afectará todo el organigrama de gestión de la provincia, es decir 76 ayuntamientos, cuatro entidades locales autónomas (ELA) y diez mancomunidades, en un reparto que será de diez millones para los municipios y 580.000 euros para las mancomunidades", ha apostillado Fuentes.

En cuanto a la estimación de proyectos, el responsable provincial ha afirmado que "se trabaja con una cifra que ronda los 700 pero esto variará en función de las necesidades municipales, contando para ello con un plazo de 18 meses de ejecución".

En pro de agilizar el procedimiento, Fuentes ha afirmado que "se reduce el plazo de alegaciones hasta los cinco días, de manera que de inmediato se empezará con las solicitudes a tenor de las memorias justificativas que establezcan las situaciones de cada ayuntamiento. Además, la cuantía podrá verse incrementada en 15 días si conseguimos aprobar los presupuestos, hasta superar los 17 millones de euros de 2025, por lo que apelamos a la responsabilidad de los demás grupos políticos".

El presidente de la Diputación ha hecho referencia, además, "a las iniciativas que se subvencionaron el pasado ejercicio y que atienden a servicios públicos básicos con 250 proyectos y 6,89 millones de euros; a actuaciones de carácter económico con 328 iniciativas y 1,4 millones de euros; a protección y promoción social, con 0,43 millones y 34 proyectos; o actuaciones generales, con 123 propuestas y 2,21 millones de euros".

En definitiva, "cinco grandes ámbitos de actuación que planteamos a través del Invierte y que servirá para sumar esfuerzos en nuestro propósito de volver a la normalidad y que con el apoyo de todos los grupos políticos podrá adelantarse un mes. Más allá, la idea e incorporar los remanentes de tesorería de 2025 para incrementar esta cuantía de 10.580.000 euros y superar la del ejercicio anterior".