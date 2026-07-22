El Pleno de la Diputación de Córdoba da luz verde a la aprobación provisional del Plan Invierte 2026 con 20,6 millones

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, durante la celebración del Pleno correspondiente a agosto. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Córdoba, en su sesión ordinaria correspondiente al mes de agosto y adelantada a este miércoles, ha dado luz verde, con la unanimidad de todos los grupos políticos (PP, PSOE, IU y Vox), a la aprobación provisional del Plan Diputación Invierte 2026, un plan "dotado con 20,6 millones de euros que permitirá poner en marcha 784 actuaciones en 76 municipios, cuatro entidades locales autónomas (Ela) y diez mancomunidades".

Así lo ha destacado en declaraciones previas a los periodistas el portavoz del Grupo del PP en la institución provincial, Antonio Martín, quien ha afirmado que este es "uno de los planes más importantes de la Diputación porque supone llevar inversiones directas a los pueblos y dar respuesta a las necesidades de los ayuntamientos".

Martín ha remarcado que no se puede olvidar que "este plan ha tenido que tramitarse en un tiempo muy reducido", por lo que ha puesto "en valor el enorme esfuerzo realizado por los alcaldes de la provincia y, de manera muy especial, por los técnicos de la casa".

En este ejercicio, ha añadido, "se debe señalar, además, el esfuerzo realizado para incrementar la capacidad inversora en el marco de este plan. Así, desde 2024, el gasto destinado a inversiones ha aumentado en 12 puntos porcentuales, y si lo comparamos con el ejercicio 2023, el presupuesto ha crecido un 26,4%, pasando de 16,3 a 20,6 millones de euros".

Así las cosas, ha recalcado que son inversiones que "permitirán mejorar infraestructuras, reforzar servicios públicos municipales, impulsar instalaciones deportivas y culturales, actuar sobre caminos, abastecimiento, alumbrado, patrimonio, turismo o desarrollo económico. En definitiva, actuaciones que contribuirán a mejorar la calidad de vida de los vecinos de la provincia", ha apostillado Martín.

El portavoz del Grupo del Partido Popular en la Diputación ha hecho referencia también a que "este plan incorpora financiación para que los ayuntamientos puedan afrontar la reparación de infraestructuras que resultaron dañadas por el tren de borrascas que afectó a la provincia durante el pasado invierno, dando respuesta así a una necesidad que muchos municipios venían planteando".

Según Martín, este miércoles se aprueba provisionalmente este plan "que mañana se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), abriéndose un plazo de cinco días para la presentación de alegaciones. Si no se presenta ninguna, la aprobación pasará a ser definitiva y, el próximo 31 de julio se firmarán los convenios específicos para que se pueda disponer de estos recursos lo antes posible".

En definitiva, ha concluido, "el Diputación Invierte vuelve a poner de manifiesto la apuesta por el municipalismo, la cooperación con los ayuntamientos y una inversión útil que llega a todos los municipios independientemente de su tamaño, contribuyendo a generar oportunidades, mejorar los servicios públicos y seguir transformando el territorio".

Por su parte, la delegada de Derechos Sociales de la Diputación, Irene Aguilera, ha informado de que "la aprobación de una modificación presupuestaria, dotada con 220.000 euros, permitirá la realización de las obras en el conjunto Vergara de Doña Mencía, una actuación que supondrá dotar a esa localidad de unas instalaciones de servicios sociales que garanticen un servicio de calidad a la ciudadanía y un ámbito laboral acorde a las necesidades de sus trabajadores".

Aguilera ha subrayado que también se ha procedido a la aprobación, con los votos a favor de PP, PSOE e IU y la abstención de Vox, de "una modificación parcial de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) del Instituto Provincial Social (IPBS), una demanda histórica de nuestros trabajadores que supondrá una revisión de sus condiciones laborales de manera que se ajusten a la nueva realidad".

Sin duda, ha apostillado, "dos puntos esenciales para seguir mejorando las instalaciones y las condiciones en las que se trabaja desde el IPBS, lo que redundará en la prestación de unos servicios sociales de calidad".