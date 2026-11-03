Posadas (Córdoba) celebra su VII Bienal de Teatro Musical del 8 al 28 de noviembre

Presentación de la VII Bienal de Teatro Musical de Posadas. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido este martes la presentación de la Bienal de Teatro Musical de Posadas, iniciativa que alcanza su VII edición y que tendrá lugar del 8 al 28 de noviembre en el Auditorio Municipal Alcalde Felipe Pérez Fernández.

En relación con esta propuesta y en rueda de prensa, el delegado de Cultura de la institución provincial, Gabriel Duque, ha señalado que "durante todo el mes de noviembre tendremos la oportunidad de disfrutar del teatro musical aficionado, gracias a nuestros Programas Singulares".

Duque ha puesto de manifiesto, además, que "participará en esta edición la compañía Palma Superstar de Palma del Río, con un proyecto que también cuenta con el apoyo de la institución provincial y que visitará varias localidades de la provincia".

Por su parte, la concejala de Cultura y Festejos, Educación, Formación, Patrimonio y Turismo del Ayuntamiento de Posadas, Salud Navajas, ha remarcado que "nos encontramos ante uno de nuestros grandes proyectos de cultura, nuestra propuesta más singular e identificativa".

Navajas ha insistido en que "nos encontramos ante una iniciativa que es la única bienal de teatro musical del territorio español. Una actividad que tiene avalada su calidad gracias al sello otorgado por Escenamateur y que en esta ocasión nos permitirá disfrutar de seis propuestas escénicas de compañías procedentes de Córdoba, Sevilla y Madrid".

Finalmente, la responsable de Cultura del Ayuntamiento maleno ha agradecido "toda la labor que hace el colectivo Esfiga Teatro Musical, un esfuerzo que nos permite disfrutar de esta Bienal y que ahora celebra su veinte aniversario".

Por otro lado, el coordinador de la iniciativa, Manuel Romero, ha detallado el programa que arrancará el 8 de noviembre con 'Superstar', de la compañía Palma Superstar, de Palma del Río, y continuará con 'El despertar de la primavera' (14 de noviembre), de Somnis; 'Diario de una camarera' (15 de noviembre), de DarteArte; 'Anastasia, la princesa Romanov' (21 de noviembre), de Musicales 3C; y 'Lo hacemos y ya vemos' (22 de noviembre), de Escaparteatro.

La cita concluirá el 28 de noviembre con la Gran Gala del Teatro Musical de Andalucía, que incluirá el espectáculo 'Érase una vez un musical', a cargo del Coro Ziryab y la compañía Humanella, de Córdoba. El grupo ganador recibirá el Premio Bienal de Oro, que reconoce al mejor espectáculo de teatro musical aficionado de España.

Las entradas tienen un precio de seis euros por función y se pueden adquirir en Entradium, en la web de Esfiga Teatro Musical o en la taquilla del auditorio una hora antes de cada representación.