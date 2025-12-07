Pozoblanco y Villanueva de Córdoba celebran juntas la Coronación Canónica de la Virgen de Luna

Archivo - El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en una imagen de archivo. - DIPUTACION DE CORDOBA - Archivo

CÓRDOBA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha participado en el Santuario de la Jara, en Pozoblanco, en el acto de Coronación Canónica de la Virgen de Luna, un evento que, según Fuentes, "trasciende lo estrictamente religioso para convertirse en una jornada histórica" y que cierra una programación en la que han colaborado parroquias, hermandades, colectivos y la ciudadanía en general.

Según ha informado la institución provincial en una nota, Fuentes destacó que "estamos ante un acto de unión entre Pozoblanco y Villanueva de Córdoba, un signo claro del triunfo de la fraternidad comarcal y la cooperación, una señal de devoción compartida por dos pueblos hermanos". Asimismo, ha subrayado la emoción de ver a tantas personas sumándose a las celebraciones y resaltó la importancia del patrimonio espiritual y cultural que representa la Virgen de Luna.

El presidente provincial ha agradecido la implicación de la Diócesis de Córdoba, de las cofradías de ambos municipios y, especialmente, de los fieles y devotos. Asimismo, ha recalcado que apoyar la conservación y recuperación del patrimonio religioso y cofrade "no es sólo un compromiso con nuestro pasado, sino también con nuestro futuro, preservando el legado de generaciones que durante siglos han mantenido viva la fe y las tradiciones".

Finalmente, Fuentes ha incidido en el orgullo de la comarca de Los Pedroches por proyectar la devoción a la Virgen de Luna más allá de sus localidades, reavivando un legado y una fe que se remonta al siglo XVI con las primeras romerías, y reafirmó el compromiso de la Diputación con la protección de este patrimonio espiritual y cultural.