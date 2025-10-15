El programa 'Ellas, visibles en la Fundación Botí' exhibe en Córdoba dos obras de la artista Rita Rutkowski

Archivo - Una de las obras de la artista Rita Rutkowski expuestas en la Fundación Botí. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de la Fundación Botí y en el marco del programa 'Ellas, visibles en la Fundación Botí', exhibe dos obras de la artista Rita Rutkowski en el Patio del Centro de Arte como una actividad propia que se realiza de forma paralela a otras exposiciones que se encuentran abiertas en el mismo espacio.

El delegado de Cultura en la institución provincial, Gabriel Duque, ha señalado que "es una oportunidad única para poder contemplar de cerca dos obras tan características de esta artista, que son 'Figura de Mujer' y 'The Crash', ambos realizados en óleo sobre lienzo".

Duque ha indicado que "con esta nueva actuación continuamos con el calendario del programa que se inició con la exhibición de las obras de la artista y ceramista Hisae Yanase que se realizó con ocasión de la exposición que acogió el Centro de los artistas de las Escuelas de Arte de Córdoba Mateo Inurria y Dionisio Ortiz".

"El Programa 'Ellas, visibles en la Fundación Botí' pretende favorecer la divulgación de las creaciones de las artistas, fortalecer el papel de la mujer dentro del ámbito de las artes plásticas y poner de relieve el compromiso de la Diputación y de la Fundación Botí con el impulso del arte de este segmento, en definitiva destacar el papel de las artistas a través de las obras de la colección de la fundación", ha recalcado Duque.

La obra 'Figura de Mujer', fechada en 1976, es una defensa del protagonismo de la mujer en la sociedad frente a la situación de vulnerabilidad y segundo plano en que tradicionalmente ha estado estancada.

Por su parte, 'The Crash', un díptico realizado en óleo sobre lienzo y fechado en 1983, forma parte de una serie que explora la fusión entre cuerpo y máquina, inspirándose en estéticas posmodernas y referentes como Cronenberg o Warhol. A través de imágenes que remiten a accidentes, plantea una reflexión sobre la fragilidad de la vida y la transformación de lo material. Estas pinturas, cargadas de tensión entre lo vivo y lo inerte, actualizan géneros clásicos como la naturaleza muerta, revelando un trasfondo existencial.