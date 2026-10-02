La Rambla (Córdoba) será sede permanente de Agrupación Europea de Ciudades de la Cerámica, con apoyo de Diputación

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en la foto de familia del Encuentro Europeo de Ciudades de la Cerámica. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Plenos del Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido este viernes el Encuentro Europeo de Ciudades de la Cerámica, evento que se desarrolla en el marco de EnBarro y en el que participan representantes de las ciudades cerámicas de Italia, Francia, Portugal y República Checa. Además, este encuentro "evidencia la importancia de La Rambla para el sector de la alfarería y la cerámica al convertirse en sede permanente de la Agrupación Europea de Ciudades de la Cerámica".

Así lo ha expresado la delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda de la institución provincial, Marta Siles, que ha sido la encargada de dar la bienvenida a los integrantes de este encuentro. Según Siles, "a este hecho hay que añadir que esta Diputación será la primera institución provincial en sumarse a esta agrupación, una muestra del apoyo que venimos manteniendo a un sector que consideramos esencial para La Rambla, pero también para toda la provincia".

"Nos encontramos ante una nueva oportunidad para un sector que ha demostrado su competitividad, así como su capacidad para seguir creciendo, gracias a su modernización y la internacionalización de sus mercados", ha añadido.

"En el día de hoy, podemos adelantar también que los ganadores de la 96ª edición de EnBarro expondrán sus trabajos dentro de la ruta de exposiciones itinerantes de la Fundación Botí de la institución provincial, en una muestra que pretende acercar a la ciudadanía unos trabajos de excepcional calidad", ha remarcado Siles.

Para la delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda de la institución provincial, "hablamos de dos iniciativas que se ponen en marcha con una misma idea, que es la de apoyar a La Rambla, apoyar a la cerámica de La Rambla para que pueda seguir progresando, traspasando fronteras como lo está haciendo hasta el momento".

Por su parte, el alcalde de La Rambla, Jorge Jiménez, ha agradecido "la labor de apoyo de la institución provincial, un apoyo que se evidencia hoy con este encuentro pero que se viene manteniendo en el tiempo".

Jiménez ha explicado que "la elección de nuestro municipio como sede de la Agrupación viene dada porque somos el centro de fabricación cerámico más grande de Europa, ya que no hay ni una sola ciudad europea que cuente en su haber con 66 centros de producción".

Finalmente, el regidor rambleño ha querido invitar a la ciudadanía a participar durante el fin de semana en EnBarro, "feria que alcanza sus 100 años de historia y que cuenta con un amplio programa de actividades".