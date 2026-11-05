Salvador Fuentes califica de "magnífica noticia" la adquisición de Deoleo por parte de Dcoop y Acesur

Archivo - El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en una imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA - Archivo

LUCENA (CÓRDOBA), 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha calificado este jueves de "magnífica noticia" para España y para Andalucía la adquisición de Deoleo por parte de Acesur y Dcoop, que han hecho una "apuesta decidida, demostrando el impulso y la capacidad que tenemos para hacer grandes cosas".

En respuesta a preguntas de los periodistas en Lucena (Córdoba), donde ha participado en la apertura del III Encuentro Empresarial Ciudad de Lucena, Fuentes ha recordado que la institución provincial, "desde el primer momento", sostenía que Deoleo se tenía que "quedar en España", que ahora es "una realidad" tras la compra.

El máximo representante de la institución provincial ha remarcado que "Deoleo es la empresa más grande a nivel mundial comercializadora de aceite" y ha asegurado que los productores de aceite andaluces se jugaban "mucho" si esa empresa caía "en unas manos que no fueran españolas", dado que "se generaba una serie de incertidumbres que eran bastante preocupantes".

"El hecho de que sea española hoy es una magnífica noticia para los agricultores, para las cooperativas y para almazaras", ha celebrado Fuentes, quien ha señalado que "nos tenemos que sentir muy orgullosos de que tengamos una cooperativa como Dcoop, que ha sido capaz de comprar Deoleo".

Deoleo, ha continuado, "exportaba a 70 países en el mundo, manejaba los precios y que hoy Deoleo sea española es una gran noticia para los productores de aceite y, muy especialmente, para Andalucía y España". Además, "que sea una cooperativa la que haya realizado esa actuación es una magnífica noticia que dice mucho también del talento que tenemos y la capacidad que tenemos también como fórmula societaria para poder trabajar en el mercado a nivel mundial".

Para concluir, Salvador Fuentes ha puesto de manifiesto que "hoy me siento muy orgulloso de ser andaluz y de que los andaluces también nos comamos el mundo en los mercados. Hoy Deoleo es española y, muy especialmente, cordobesa y andaluza", ha apostillado el presidente de la Diputación de Córdoba.