Salvador Fuentes destaca la "relevancia internacional" que logra Córdoba con los partidos entre España y Ucrania

Salvador Fuentes interviene, durante la presentación de los encuentros amistosos que disputarán las selecciones Sub 17 de España y Ucrania. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las selecciomes de Fútbol de España y Ucrania en categoría masculina Sub 17 disputarán sendos partidos internacionales amistosos en Pozoblanco (Córdoba) y en Córdoba capital los próximos días 21 y 23 del presente abril, respectivamente, preparatorios para el Europeo Sub 17.

Al respecto de este evento, que cuenta con la colaboración de la Diputación de Córdoba, su presidente, Salvador Fuentes, que ha estado acompañado en la presentación de los partidos por el delegado de Deportes de la institución provincial, Antonio Martín, ha incidido en la "relevancia" de los partidos previstos, "que proyectan a Córdoba a nivel internacional, no solo como una provincia referente en lo deportivo, sino como ejemplo de hospitalidad, y de transmisión de valores a las nuevas generaciones".

Fuentes ha resaltado también "la importancia de la colaboración público privada para poder albergar actos como éste", y ha elogiado el "gran trabajo y el esfuerzo de tantos años del Pozoblanco C.D., que celebra este año su centenario, habiéndose convertido en un club de nivel y referencia en la provincia".

Por su parte, el alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, ha señalado que "es fundamental aunar esfuerzos y sumar voluntades entre todos para que Córdoba acoja eventos de esta relevancia, que tienen una gran repercusión a todos los niveles en nuestra tierra", a la vez que ha tenido palabras de agradecimiento y orgullo "por la dilatada y reconocida trayectoria del Pozoblanco Club Deportivo, que es un referente para tantos niños y niñas".

La presidenta del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco), Isabel Albás, por su lado, ha destacado que "hemos trabajado desde las delegaciones de Educación y Juventud del Ayuntamiento para que todos los niños y niñas que quieran asistir tengan más facilidades, porque está despertando entre ellos una gran expectación".

Para finalizar, el presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), Pedro Curtido, ha señalado que "las mejores canteras de España estarán representadas en esta categoría Sub 17, siendo España la que está situada en el puesto número uno del ranking FIFA, tanto en categoría masculina, como femenina". Del mismo modo, ha puesto el acento en la "fuerte apuesta que el CD Pozoblanco hace por el fútbol base en nuestra provincia".

El primer partido tendrá lugar el 21 de abril en Pozoblanco, a las 19,30 horas, en el estadio Virgen de Luna. El siguiente será el próximo día 23, a las 11,00 horas, en el estadio El Arcángel de Córdoba, al que se ha invitado a todos los colegios e institutos de Córdoba capital y provincia.