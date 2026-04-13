Trump amenaza con "eliminar" lanchas iraníes que traten de sortear el bloqueo en Ormuz

El presidente de EEUU, Donald Trump, realiza declaraciones en la Casa Blanca. - Europa Press/Contacto/Jen Golbeck

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este lunes con "eliminar" las lanchas de la Armada de Irán que traten de sortear el bloqueo ordenado por Washington en el estrecho de Ormuz, asegurando que el Ejército estadounidense usará los mismos métodos que en su campaña contra supuestas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico.

"Si alguno de estos barcos se acerca siquiera a nuestro bloqueo, será eliminado de inmediato, utilizando el mismo método de eliminación que empleamos contra los narcotraficantes en sus embarcaciones en el mar. Es rápido y brutal", ha asegurado el dirigente norteamericano en un mensaje en redes sociales.

Así, indica que aunque la Armada iraní ha sido "completamente destruida", 158 buques en total, Trump recalca que todavía queda un "reducido número" de "buques de ataque rápido", que hasta ahora no eran considerados una amenaza.

El jefe de la Casa Blanca ha recalcado que el método empleado contra las supuestas embarcaciones de los cárteles ha sido muy eficaz, insistiendo en que el "98%" del flujo de drogas que llegan a Estados Unidos por mar ha sido detenida.

Este lunes el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha confirmado que ha recibido información sobre la aplicación de "restricciones" a puertos iraníes en la zona del estrecho de Ormuz, después del bloqueo ordenado por Trump tras las conversaciones infructuosas en Pakistán para el cese de las hostilidades con Teherán.