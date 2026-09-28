Salvador Fuentes lamenta el fallecimiento de José Luis Bergillos, alcalde de Lucena (Córdoba) entre 1999 y 2011

Archivo - El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en una imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha mostrado sus condolencias por el fallecimiento del que fuera alcalde de Lucena, José Luis Bergillos, entre los años 1999 y 2011, y una figura destacada de la vida pública de la provincia de Córdoba.

En este contexto, Salvador Fuentes ha expresado su pesar por la pérdida de quien durante doce años fue "un servidor público con una trayectoria marcada por el trabajo, el compromiso y la dedicación a la política municipal".

Para el máximo responsable provincial "José Luis Bergillos deja un importante legado tanto para Lucena como para toda la provincia de Córdoba, ya que fue un defensor de su tierra, de la provincia y, cómo no, de la Subbética. Un defensor de lo público que entendió la política desde la vocación y desde la cercanía con sus vecinos".

Igualmente, Salvador Fuentes ha destacado la vinculación de Bergillos con el desarrollo de la comarca a través de su labor al frente del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) de la Subbética, responsabilidad que ejerció durante un amplio periodo, hasta 2019, "contribuyendo a impulsar proyectos y oportunidades para el territorio".

"Quiero trasladar, en nombre de toda la corporación provincial, y en el mio propio, mi más sentido pésame a su familia, compañeros y allegados en estos momentos de dolor, así como a todos los lucentinos. José Luis Bergillos será recordado en la provincia de Córdoba por su entrega a Lucena, por su calidad humana y por el cariño y respeto que supo ganarse a lo largo de toda una vida dedicada a los demás", ha concluido el presidente de la Diputación.