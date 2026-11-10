Salvador Fuentes reivindica la "influencia universal" del pensamiento de Averroes y su aplicación a la actualidad

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, interviene en el congreso internacional 'Año internacional de Ibn Rushd-Averroes: Una oportunidad para la razón'. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha participado este martes, en el Palacio de Congresos, en el congreso internacional 'Año internacional de Ibn Rushd-Averroes: Una oportunidad para la razón', donde ha puesto en valor la "influencia universal" del pensamiento de Averroes y su aplicación a la coyuntura mundial actual.

Durante la inauguración de esta iniciativa, enmarcada en el noveno centenario del nacimiento de Averroes, célebre filósofo, jurista, médico y funcionario público que ejerció como juez principal de Córdoba y como médico en la corte de los califas almohades, Fuentes ha destacado que "esta tierra y sus muros guardan un legado monumental histórico, pero también ha sabido crear y producir un pensamiento con una influencia universal como es el de Averroes, quien intentó armonizar la razón y la fe y advirtió del problema de la ignorancia, que llevaba al miedo, el miedo al odio y el odio a la violencia".

"Puso de manifiesto ya entonces que el diálogo, la colaboración y el intercambio constituyen la gran receta que necesitaba y necesita hoy el mundo; por eso, estas reflexiones nos van a servir en este congreso para ahondar en la figura de lo que fue y es hoy, con más actualidad que nunca", ha manifestado el presidente de la institución provincial.

En este sentido, el presidente de la Diputación ha reiterado el papel de Averroes como "un pensador y un hombre que quiso aportar al mundo una idea, sobre todo para ser mejores personas, con el consenso y el diálogo por delante".

El presidente provincial ha recordado que la Diputación ha participado en varias de las iniciativas del noveno centenario. Así, acogió de marzo a julio la muestra 'Averroes y la Córdoba de su tiempo', exposición que invitaba al visitante a sumergirse en la Córdoba del siglo XII para redescubrir la figura de uno de los mayores pensadores de la historia en el contexto en el que vivió, pensó y escribió.

De igual modo, participó en el congreso internacional celebrado en la Casa Árabe del 27 al 29 de abril con una veintena de especialistas de universidades de distintos países. También prestó su colaboración para la edición de un sello conmemorativo de Correos, que en julio hizo una emisión dedicada al IX centenario del nacimiento de Averroes.

PROGRAMACIÓN DEL CONGRESO

La primera de las mesas redondas ha versado sobre 'Razón y fe en una era de incertidumbre - Reflexiones sobre el legado de Ibn Rush / Averroes'. La segunda se ha centrado en 'Ibn Rushd / Averroes para nuestro tiempo: perspectivas académicas'. Por último, la mesa redonda de la tarde girará en torno a 'Diálogo entre civilizaciones: repensar la diplomacia humanista en el siglo XXI'.

El evento está organizado conjuntamente por la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas (UNAOC), la Liga del Mundo Musulmán (MWL) y Espacio Tierra Creativa. Cuenta, asimismo, con el apoyo de la Unesco, el director del Instituto Cervantes, el Foro Ibn Rushd, Fundación Cajasol e instituciones andaluzas, entre ellas la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Córdoba, además de otras entidades públicas y privadas.