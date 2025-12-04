La segunda edición de 'Puente Genil con mucho gusto' une historia, cultura y gastronomía local

Presentación de 'Puente Genil con mucho gusto'. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El municipio cordobés de Puente Genil celebra del 12 al 14 de diciembre la segunda edición de 'Puente Genil con mucho gusto', programa que cuenta con el apoyo de la Diputación de Córdoba y que propone actividades relacionadas con la gastronomía y la historia de la localidad, con el telón de fondo de su patrimonio cultural tangible e intangible.

En rueda de prensa, la vicepresidenta del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) de la Diputación, Ana Rosa Ruz, ha destacado que "el proyecto, que cuenta con el apoyo de Iprodeco, no sólo pone en valor la identidad, la historia y la gastronomía de Puente Genil, sino cómo la colaboración institucional puede impulsar el desarrollo económico y turístico de los municipios".

"Desde Iprodeco y la Diputación de Córdoba siempre apoyamos iniciativas que fortalecen el tejido productivo local y contribuyen a la dinamización del territorio, generando oportunidades para nuestro sector empresarial y turístico", ha manifestado.

Ruz ha abundado, además, en que "'Puente Genil con mucho gusto' es un modelo de éxito porque une dos claves estratégicas para el desarrollo local, la puesta en valor de un producto gastronómico identitario como el membrillo y la dinamización del patrimonio histórico y cultural en una época tan significativa como la Navidad, en la que Puente Genil brilla con una iluminación reconocida dentro y fuera de nuestras fronteras".

Por su parte, la concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Puente Genil, María Delgado, ha explicado que "la primera fase de la actividad tiene lugar los días 12, 13 y 14 de diciembre, mientras que la segunda es en enero para tratar de impulsar la actividad económica en una fecha que no es Navidad y que tiene menos movimiento".

Con respecto al programa, Delgado ha sido la encargada de desarrollar las actividades previstas, que "comenzarán el viernes, 12 de diciembre, con la ruta teatralizada 'Cuentan en Puente Genil', un recorrido por las calles y rincones más emblemáticos de la localidad en el que unos personajes del pasado cobrarán vida para narrar historias, leyendas y anécdotas que forman parte de la identidad local".

El sábado 13, a las 12,30 horas, habrá una ruta gastrocultural. con punto de partida en la Plaza Nacional "en la que se visitarán cuatro monumentos y se degustarán cuatro tapas, tres tipos de vinos locales y un cóctel". Por la tarde, a las 17,00 horas, tendrá lugar en el mercado de abastos una actividad familiar llamada 'Reposteros en acción', una propuesta para que pequeños y grandes se pongan el delantal y descubran el arte de la repostería local.

Ya por la noche, a las 21,30 horas, tendrá lugar un concierto a cargo de Gospel It en la calle Susana Benítez, frente a la iglesia de Los Desamparados. Finalmente, el domingo 14 de diciembre tendrá lugar otro pase de la ruta gastrocultural.

Como complemento a esta programación, del 16 al 18 de enero se desarrollará la Ruta Gastronómica del Membrillo 'De tapas membrillo', una ruta que combina tradición, creatividad y sabor local con propuestas que abarcan tanto platos dulces como salados. Los establecimientos ganadores en las categorías mejor tapa dulce y mejor tapa salada recibirán un premio en metálico y un diploma de reconocimiento.