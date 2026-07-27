Un sello conmemorativo del IX Centenario del nacimiento de Averroes difundirá el legado de este filósofo cordobés

Autoridades en la presentación del sello conmemorativo del IX Centenario del nacimiento de Averroes. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación provincial, Salvador Fuentes; el alcalde de Córdoba, José María Bellido; el delegado del Gobierno de la Junta, Adolfo Molina; el rector de la Universidad de Córdoba (UCO), Manuel Torralbo, y el coordinador general de Casa Árabe en Córdoba, Javier Rosón, han presentado este lunes el sello conmemorativo del IX Centenario del nacimiento de Averroes, pieza filatélica emitida por Correos e inspirada en el mural de la artista Eva Vega ubicado en el Campus de Rabanales.

El acto de presentación se ha celebrado en el Rectorado de la UCO y es una iniciativa que se incorpora al programa de actividades impulsado por distintas instituciones y entidades cordobesas con motivo del 900 aniversario de Averroes, todo ello con el objetivo de contribuir a proyectar y preservar en el tiempo la memoria de una de las figuras más universales del pensamiento filosófico.

El nuevo sello, emitido por Correos e inspirado en el mural de la artista Eva Vega, nace con vocación de convertirse en un recuerdo permanente de esta conmemoración. Más allá de su valor filatélico, la pieza pretende perpetuar la memoria del IX centenario de Averroes y contribuir a la difusión internacional de la figura del filósofo cordobés, reforzando la imagen de Córdoba como ciudad vinculada al conocimiento y al encuentro entre culturas.

En este contexto, el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha afirmado que el nuevo sello "es más que una imagen, es un mensaje a través del tiempo que reivindica la vigencia de la filatelia" como una afición" que conserva pequeños fragmentos de nuestra vida". La pieza filatélica, ha puntualizado, "inmortalizará la figura de Averroes en todo el mundo y permitirá que su legado vuelva a viajar".

Por su parte, el alcalde, José María Bellido, ha destacado que la celebración del IX centenario "entronca con la estrategia actual de ciudad en el marco previo de la capitalidad Mediterránea de la Cultura y del Diálogo 2027". No obstante, "si bien Averroes es una de las figuras que mejor explica el lugar que Córdoba ocupa en el mundo, debemos seguir afanándonos en que la ciudad siga siendo fuente de cultura y de creación", ha subrayado.

Entretanto, el delegado del Gobierno andaluz, Adolfo Molina, ha recalcado "la responsabilidad que tienen las administraciones de cuidar la memoria de quienes nos han traído hasta aquí", ha señalado que esta iniciativa contribuye a que Averroes siga formando parte de la vida cultural de la ciudad y ha reivindicado "la cultura como una forma de entender quienes somos".

El rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, ha agradecido el respaldo de las todas instituciones implicadas en esta iniciativa, "reunidas en torno a un proyecto cultural de ciudad". En este sentido, ha destacado que el sello conmemorativo contribuirá a preservar el legado de Averroes y "podrá convertirse en una pieza de coleccionismo que perdurará en el tiempo".

Asimismo, Torralbo ha avanzado que la programación del Año Averroes continuará tras el paréntesis estival con nuevas actividades, entre ellas, conferencias en institutos y otras iniciativas destinadas a seguir difundiendo el pensamiento y la figura del filósofo.

Por su parte y para concluir, el coordinador general de Casa Árabe en Córdoba, Javier Rosón, ha remarcado que el nuevo diseño de la artista Eva Vega "simboliza el esfuerzo compartido de todas las instituciones y representa un año de esfuerzo colectivo que pone en valor la vigencia del pensamiento del filósofo nueve siglos después de su nacimiento".

La presentación del sello se enmarca en el programa de actividades del IX Centenario del nacimiento de Averroes, una conmemoración liderada por la Universidad de Córdoba en colaboración con el Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía, Casa Árabe y la Cátedra Abudaliz Saud Al-Babtain; y que reunirá durante todo el año un amplio conjunto de iniciativas académicas, científicas, culturales y divulgativas destinadas a profundizar en la figura y el legado de quien constituye uno de los grandes referentes universales del pensamiento medieval.