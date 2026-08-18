El Servicio de Recogida de Perros Abandonados de la Diputación de Córdoba permite la adopción de más del 70%

Andrés Lorite destaca que el más del 60% de los perros abandonados que recoge la Diputación son adoptados. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura, ha recogido durante lo que va de 2026, en los diferentes municipios de la provincia, un total de 127 perros, de los que "casi un centenar ya han encontrado una nueva familia".

Así lo ha destacado el responsable del Área, Andrés Lorite, al referirse al funcionamiento del Servicio de Recogida de Perros Abandonados que la institución provincial viene realizando en un total de 61 pueblos menores de 20.000 habitantes y que cuenta con un presupuesto anual de 260.000 euros.

Según ha señalado Lorite, gracias a este servicio, más del 70% de los animales recogidos "están encontrando un nuevo hogar, una cifra que nos permite hablar de unos resultados óptimos. Este dato nos lleva a barajar la posibilidad de ampliar la cobertura de esta prestación a los grandes municipios cordobeses, con la excepción de la capital, lo que supondría la cobertura total de la provincia".

Este Servicio permite, así, "dar respuesta a la Ley 7/2023 de 28 de marzo, de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, una norma que conlleva modificaciones en el manejo de los animales, afectando de forma considerable, no solo al servicio sino a los costes de su prestación".

De este modo y "como consecuencia de la prohibición del sacrificio de los animales, excepto en casos puntuales y justificados de salud y seguridad pública o del propio bienestar del animal, se ha incrementado el tiempo de permanencia de los animales en el centro de recogida hasta su adopción definitiva (o sacrificio en los casos referidos), siendo actualmente la media de permanencia en el centro de recogida superior a los 50 días".

Lorite ha explicado que "la existencia de perros abandonados, sueltos, vagabundos e incontrolados, además de evidenciar un problema de tipo humanitario, en cuanto que sobreviven en condiciones muy deficientes, también representa un riesgo potencial para la salud humana".

Además de este riesgo sanitario, según ha añadido, "estos animales representan una amenaza para la seguridad e integridad física de las personas, tanto en el área urbana, como rural, sobre todo con la proliferación de las razas caninas catalogadas como peligrosas. Por otro lado, hay que destacar la posibilidad de accidentes debido a la presencia de animales vagabundos en nuestras carreteras", y ha recordado a quienes busquen una mascota que "la mejor opción" la tienen en la web 'https://adoptesumascota.es/cordoba/'.