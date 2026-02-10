Un total de diez vías de la red provincial de carreteras de Córdoba continúan cerradas por el temporal

Deslizamiento de un talud en una imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha informado de que, como consecuencia de las inclemencias meteorológicas registradas en los últimos días, a primera hora de este martes son diez vías de la red de provincial de carreteras las que permanecen cortadas al tráfico, una menos que en la mañana de este pasado lunes.

Según ha detallado la institución provincial, en la zona de Pozoblanco continúa cerrada la CO-7409, de Villaralto a Dos Torres, en el pk 4+000 por el desbordamiento del río Guadarramilla, mientras que en la parte de Fuente Palmera sigue cortada la CO-3313, de A-431 a A-3051, entre el pk 1+700 y el 2+000 (puente sobre el Río Guadalquivir) por desbordamiento.

En lo referido a la zona de La Rambla, permanece cortada la CO-4207, de Montilla a Montalbán, entre el pk 4+500 y el pk 6+000, por el desbordamiento de los arroyos De la Zarza, De las Salinas y del río Salado. En la zona de la capital sigue cortada la CO-3406, de N-432 a Obejo, por el deslizamiento del terraplén en el pk 11+530 con afección sobre la explanación de la vía.

Asimismo, en la zona de Montoro está cerrada la CO-3201, de A-309 a A-3127 por la Campiña, por el desbordamiento del arroyo de Los Verdiales en el pk 6+500 y en la parte de Lucena tampoco se puede circular por la CO-5211, de Aguilar a A-3133 por el Santuario de la virgen de los Remedios, por el desbordamiento del río Cabra en el pk 1+500.

A todas estos cortes se suma, en la parte de Rute, el de la CO-6213, de Cabra a Llanos de Don Juan (Rute), por el desbordamiento de arroyos y deslizamiento de taludes entre el pk 3+600 y pk 3+700, y la CO-8215, de A-331 a El Higueral por Solerche (Iznajar), por desbordamiento de arroyos y deslizamiento de taludes en varios puntos entre el pk 5+800 y el 6+200.

Por último, cabe señalar también los cortes en la zona de Baena, donde la CO-6204, de N-432 en la Estación de Luque a CO-6200 en Albendín (Baena), está cortada por fallo y hundimiento de la explanación entre el pk 0+000 y el 4+500, y en la zona de Prigo de Córdoba, donde la CO-8203, de Almedinilla a LP Jaén por Brácana y Venta Valero, también está cerrada por el mismo motivo en el pk 4+750.

Desde la Diputación de Córdoba han indicado, además, que numerosas carreteras y caminos tienen balsas de agua, presencia de barros y acarreos en calzada, deslizamientos locales de taludes, colmatación de cunetas y de obras de drenaje transversal por arrastres o caída de árboles y ramas.

Afectan al tráfico con carácter temporal y sobre ellas se está actuando con los equipos propios y con las empresas a cargo de los contratos de Conservación de Carreteras y Caminos, habilitando el paso controlado por peones de señalización.