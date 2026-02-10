Sumar, Comunes, IU y Más Madrid mostrarán el 21 de febrero su voluntad de armar otra coalición para las generales

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Movimiento Sumar, Comunes, IU y Más Madrid mostrarán su voluntad de confluir juntos y sentar las bases para una nueva coalición a las próximas elecciones generales en un acto que tendrá lugar el próximo 21 de febrero en Madrid, según han indicado a Europa Press fuentes conocedoras de la decisión.

Las cuatro formaciones que forman parte del Gobierno de coalición por la cuota del socio minoritario han estrechado lazos de colaboración durante los últimos meses y han trabajado de forma discreta para mostrar a la ciudadanía durante el primer trimestre de 2026 su intención de relanzar el espacio a la izquierda del PSOE.

Solo quedaba por definir la fecha exacta para lanzar este nuevo proyecto político y los cuatro partidos ya han consensuado que sea el día 21, en el Círculo de Bellas Artes de la capital. No obstante, hay aspectos pendientes de concretar, como los dirigentes que tomarán la palabra en dicho evento, exponen las mismas fuentes.

Aparte, subrayan que Sumar, Más Madrid, IU y Comunes coinciden en que el espacio de la izquierda alternativa debe basarse en parámetros de horizontalidad y cooperación fraterna entre los distintos partidos, blindando a su vez la autonomía de cada organización.

ARMAR UN ESPACIO "SÓLIDO" Y "FORTALECER" LAS ALIANZAS

Fuentes de las cuatro organizaciones han detallado que el día 21 se da el pistoletazo de salida para construir una alianza común, compartida y abierta, para las próximas generales mediante un espacio que sea "sólido y confiable a lo largo del tiempo". De hecho, su idea es que transcienda el plano electoral y activar una movilización social progresista.

"Nuestra voluntad es fortalecer la alianza que ya hemos desarrollado en estos años de Gobierno. Aprender de los errores y potenciar los aciertos", apuntan Sumar, Comunes, IU y Más Madrid, que quieren abrir este proyecto al conjunto de fuerzas políticas y sociales que están "hoy preocupadas por el futuro" del país.

Es más, exponen que el día 21 será una "puesta de largo y una invitación" a armar un nuevo proyecto, desde la "apertura", la "generosidad", la "pluralidad", del "acuerdo" y de la "fuerza compartida". "Es el principio, es el primer paso. Vamos a ir mucho más allá", sentencian.

Las cuatro formaciones han desgranado durante estas semanas que primero quieren marcar las pautas progamáticas y la voluntad política de reeditar el espacio que se inició con la coalición Sumar y abrirlo a más integrantes, para dejar para otra fase posterior la cuestión de la marca y los liderazgos.

Por ejemplo, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ya apuntó en su último informe político que la confluencia tenía que tener un nuevo nombre y que fuera distinto al de los partidos que lo integren. Mientras, la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, expuso que para la futura coalición la cuestión de nombres y de las personas referentes del espacio estaba a debate.

En una reciente entrevista con Europa Press, la coordinadora de los Comunes, Candela López, dijo que era "imprescindible" esta reformulación de la coalición "para hacer que la unidad sea efectiva" mientras Maíllo, en otra entrevista con esta agencia, expuso que había que actualizar al espacio.

TRES DÍAS DESPUÉS DEL ACTO DE RUFIÁN

Por tanto, se trata de reeditar la confluencia que se inició con Sumar desde los objetivos políticos, dejando para fases posteriores las cuestiones de la marca y los liderazgos.

El acto se realizará tres días después de que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, mantenga un encuentro con el dirigente de Más Madrid Emilio Delgado para reflexionar sobre el futuro de la izquierda. El republicano viene apelando a levantar una unidad plurinacional con "menos pureza y más cabeza" sin atender a siglas, aunque su planteamiento fue recibido con frialdad por varios partidos, incluido ERC.

