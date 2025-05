El 58º Festival de Flamenco y Danza de Almería se celebra del 26 de junio al 19 de julio

ALMERÍA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Guitarra Antonio de Torres ha acogido este viernes la presentación oficial del 58º Festival de Flamenco y Danza de Almería, que se celebrará del 26 de junio al 19 de julio.

El festival contará con una decena de propuestas y con el trabajo liderado por el Ayuntamiento de Almería, que cuenta con el apoyo firme de la Diputación y la Junta de Andalucía, según ha indicado la institución provincial en una nota.

Se trata de uno de los eventos "con más solera y longevos del circuito flamenco", cuya nueva edición ha sido presentada en el lugar que rinde homenaje al almeriense que inventó la guitarra flamenca tal y como se conoce en la actualidad.

Michel Camilo y Tomatito, el Ballet Flamenco de Andalucía, Vicente Soto Sordera, Luis Perdiguero, Sonia Miranda, Antonio 'El Genial', José Del Tomate, Carmen Moreno, Daniel Saltares, Ana Guerrero, Diego 'El Cachote', Celia y Ana Mar "son los grandes nombres propios de un cartel que hace honor a su historia".

La información completa del festival se coordinará desde la página web https://yoflamenco.com/, mientras que la venta de entradas estará disponible en los próximos días a través de https://almeriaculturaentradas.es/ y en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo.

Con la presencia de representantes de todo el tejido flamenco de la ciudad, desde las peñas El Morato y El Taranto, así como Indanza, además de un "nutrido elenco" de artistas de la tierra, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha señalado que "Almería ha tenido y tendrá siempre una relación especial con el Flamenco, que más que un estilo musical es una manera de entender el arte y la vida".

Vázquez "no ha dudado en afirmar que el flamenco es un arte querido y respetado en todos los rincones del mundo. Almería es cuna de artistas y también de una gran afición que nos ha permitido llegar a cumplir estas 58 ediciones, apostando por la calidad, el talento, los valores actuales y del futuro dando también oportunidades a artistas de la tierra y estableciendo una amplísima programación", que ha sido coordinada desde el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores.

"En Almería, la cultura es una parte más del paisaje urbano y por eso la integramos como una parte de la oferta turística, ya que los conciertos y recitales atraen visitantes que suponen un impacto muy positivo en la economía local, en hoteles, restaurantes, comercios y bares", ha señalado la regidora almeriense.

El secretario General de Innovación Cultural y Museos de la Junta de Andalucía, José Vélez, ha mostrado su "especial relación" con Almería al recordar que "es un Festival para el que he trabajado muchos años y hay que hacer especial mención a que de esos 58 años, ha sido en los últimos cuando la Junta de Andalucía se ha sumado con fuerza a la programación".

Vélez ha elogiado el "gran nivel" del Ballet Flamenco de Andalucía, que actuará en Almería con uno de los tres espectáculos que tiene en gira, 'Tierra Bendita', "que se estrenó en Chile hace un par de meses y que en Almería será uno de los primeros sitios donde podrá verse en España".

Asimismo, ha avanzado que desde la Junta, con la implicación de ayuntamientos y mundo del flamenco, "se está trabajando en un plan estratégico y en la preparación del decimoquinto aniversario de la declaración del Flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de Humanidad por la Unesco".

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación y diputada provincial de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha mostrado su satisfacción por presentar este festival que cumple ya 58 años.

"Desde la Diputación siempre vamos de la mano con todos los municipios, y por supuesto no podíamos faltar a esta cita con la música. Porque el flamenco no es solo un arte, es una forma de ver la vida y es parte de la identidad de los almerienses, de aquellos mineros y braceros que nos antecedieron. No olvidemos que Almería es la cuna de los cantes mineros y la guitarra española", ha recordado Morales.

La diputada provincial ha añadido que "este festival también es un homenaje a todo ese legado, a esa historia musical que llevamos dentro y que no tiene precio", y ha reafirmado que "creemos firmemente en el valor de apoyar y difundir este arte, porque nos enriquece a todos".

APUNTES A LA PROGRAMACIÓN

El Festival se celebrará del 26 de junio al 19 de julio, "en más de tres semanas en las que la ciudad respirará flamenco", con un cartel de actividades que cuenta con grandes figuras del cante, de la guitarra y del baile.

Como entrante a los platos principales habrá cuatro noches en el marco de 'Plazeando', que cumple su undécima edición llevando el flamenco con denominación de origen almeriense a plazas con encanto del centro histórico de la ciudad. Todo ello, siempre, con entrada libre.

Este año actuarán Ana Guerrero al baile el 26 de junio en el centro cultural Pablo Cazard, Diego 'El Cachote' al cante el 27 de junio en la Plaza Careaga, Celia, de los Jóvenes Flamencos del Morato, al cante el 3 de julio en la Plaza Granero, y Ana Mar García de Quero al cante el 4 de julio en la Plaza San Roque.

La semana siguiente, del 10 al 12 de julio, el protagonismo lo asumirá la danza y el baile flamenco en colaboración con Indanza. El Claustro de la Catedral acogerá dos veladas del ciclo 'Tres a Compás', con Daniel Saltares el día 10 y la almeriense Carmen Moreno el 11. Además, como se avanzó en Fitur, el día 12 actuará el prestigioso Ballet Flamenco de Andalucía en el Auditorio Maestro Padilla.

El Ballet vive una nueva etapa de la mano de Patricia Guerrero, su nueva Directora Artística y Premio Nacional de Danza en 2021, con un proyecto que combina tradición y modernidad, lo antiguo y lo nuevo, la estética del siglo XVIII y la del siglo XXI, "como se podrá disfrutar en el festival".

En la última semana del festival llegará un clásico: "ya no se concibe un mes de julio sin Sonanta", el curso magistral de Tomatito, acompañado por su hijo, José del Tomate, como fiel escudero. Esta propuesta, enmarcada en los cursos de verano de la Universidad de Almería (UAL) y el propio festival, se desarrollará en el Museo de la Guitarra del 14 al 16 de julio.

Los recitales finales llegarán en el último fin de semana. El 17 de julio tendrá lugar en el Teatro Apolo el concierto especial Sonanta 3.0 de José del Tomate.

El 18 de julio será la Noche de Cante en el Claustro de la Catedral, con la participación de Vicente Soto Sordera, cabeza de una de las sagas más genuinas del flamenco, y de Luis Perdiguero, bisnieto de la legendaria Tía Anita La Periñaca. También estarán presentes los almerienses Sonia Miranda y Antonio García 'El Genial', que aportarán el carácter local a esta cita.

Como también se anunció en Fitur, la gran clausura, el gran cierre del festival, "vendrá con la magia que nace cuando se unen dos magos y talentos de la música como Tomatito y Michel Camilo", que actuarán el 19 de julio en el Claustro de la Catedral.