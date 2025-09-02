Abla (Almería) vuelve a la edad clásica con la recreación histórica de un funeral romano este sábado

Presentación de la recreación histórica del Funeral de Lucio Alfeno Avitiano, que se celebra en Abla (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El municipio almeriense de Abla va a acoger este sábado la recreación histórica del funeral de Lucio Alfeno Avitiano en un acto durante el cual se explicarán cómo eran los entierros y rituales fúnebres en la antigua Roma.

La cita, prevista a partir de las 20,30 horas en la Avenida Santos Mártires, tendrá también un carácter "didáctico" para ayudar al público a entender "cómo eran los funerales en la Antigua Roma", según ha explicado uno de los coordinadores del evento, Juan Antonio Oliva.

"Hemos incorporado diferentes aspectos: el ámbito público, el familiar y también el religioso, tal y como sucedía en aquella época", ha asegurado en una nota tras la presentación del evento junto a la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Abla.

La recreación dará a conocer la legislación romana sobre los funerales y mostrará los ritos y costumbres que se vivían en el seno de la familia. En esta línea, los diálogos teatralizados entre una viuda y su hijo del difunto servirán para acercar "de forma amena y cercana" las costumbres hace casi 2.000 años.

El alcalde de Abla, Francisco Javier Sánchez, ha apuntado también que desde el Ayuntamiento de Abla se ha apostado por dar un paso más para recuperar el pasado romano del municipio y acercarlo a vecinos y visitantes. "Hablamos del funeral de Lucio Alfeno Avitiano, un prócer nacido en la antigua Abvla, que tras su paso por la ciudad imperial decidió regresar a su tierra natal para retirarse y morir aquí", ha detallado.

"Con esta iniciativa rendimos homenaje a una de las figuras más destacadas de nuestra historia y, al mismo tiempo, abrimos una ventana al conocimiento de cómo era la vida en el siglo II en este municipio. Es la primera recreación histórica que realizamos en torno a este personaje, y supone un motivo de orgullo para Abla porque refuerza nuestra identidad y proyecta al exterior el enorme valor patrimonial y cultural que atesora nuestro pueblo", ha añadido Sánchez.

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación y diputada provincial de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, quien ha valorado una propuesta con la que "vivir en primera persona cómo fue la Abla romana" y "conocer mejor la vida y la muerte en el siglo II de nuestra era".

Morales ha señalado que "Abla, por su posición estratégica entre Acci y Urci, fue un municipio de gran relevancia en el territorio que, con el paso de los siglos, se convertiría en la actual provincia de Almería".

En este sentido, se ha referido a "los numerosos restos arqueológicos romanos que aún hoy se conservan". "Esta recreación no solo enriquece, sino que también pone en valor el pasado milenario de un pueblo que reivindica con orgullo su historia y su patrimonio", ha estimado.

La diputada provincial de Cultura ha invitado a todos los almerienses a que conozcan el funeral de Lucio Alfeno Avitano a través de esta recreación histórica, que hace que "todos podamos sumergirnos en la historia romana de nuestra tierra".