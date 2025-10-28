La actividad benéfica en memoria de Andrés Ruiz Morales recauda más de 7.000 euros para Altea Autismo Almería

Acto de entrega del cheque de 7.260 euros a la Asociación Altea Autismo Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha acogido este martes la entrega del cheque con más de 7.000 euros destinados a la Asociación Altea Autismo Almería, cantidad recaudada durante la Tirada Memorial Andrés Ruiz Morales, un evento deportivo y benéfico celebrado los días 18 y 19 de octubre en el Campo de Tiro Poniente-Centro de Tiro Juegos del Mediterráneo en Roquetas de Mar y organizado por el Club Deportivo Tiro Costa de Almería.

La actividad, que reunió a tiradores de diferentes puntos de la provincia, tuvo como finalidad apoyar a la Asociación Altea, entidad referente en apoyo a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y a sus familias, según ha destacado la institución provincial en una nota.

El vicepresidente de la Diputación de Almería y diputado de Bienestar Social, Ángel Escobar, ha subrayado el valor social de este tipo de acciones "impulsadas desde el tejido deportivo provincial".

"Hoy estamos en la Diputación Provincial de Almería en un acto realmente importante y bonito, porque cuando un club deportivo se acerca para dar parte de su trabajo a una asociación almeriense que lo necesita, solo cabe agradecerlo", ha declarado.

Además, Escobar ha destacado la dimensión del Club Deportivo Costa de Almería, "uno de los clubes con más socios de la provincia y Andalucía", que "en poco tiempo ha demostrado un firme compromiso con la promoción del deporte del tiro y, además, con la sociedad almeriense".

El diputado provincial ha señalado que la tirada benéfica consolida "un modelo ejemplar, la actividad deportiva como herramienta de solidaridad", y ha agradecido la aportación al colectivo. Asimismo, ha reafirmado que la Diputación "seguirá respaldando iniciativas que mejoren la calidad de vida de los almerienses".

El secretario del Club de Tiro Costa de Almería, José Antonio Muñoz, ha agradecido la participación de los socios y de las entidades colaboradoras y ha recordado el origen de la iniciativa: "Esta aportación no es mía, es de todos los socios. Andrés quiso desde el primer día que esta tirada ayudara a Altea. Se fue al año siguiente y qué mejor homenaje que mantener su deseo: que todo lo recaudado vaya para esta asociación".

Muñoz ha subrayado que el crecimiento de la recaudación anual "se debe al compromiso continuo de socios y empresas colaboradoras, que cada año se vuelcan un poco más".

Por su parte, la vicepresidenta de Altea, Eva Pérez, ha agradecido la entrega económica y el cariño con el que el club mantiene esta iniciativa: "Es el cuarto año que se celebra esta tirada benéfica iniciada por Andrés con muchísima ilusión. Su nieto es socio de Altea y él tenía claro que esta causa debía apoyarse".

La entidad atiende actualmente a más de 230 familias y impulsa proyectos de ocio y deporte inclusivo que "favorecen la autonomía personal de los niños y adolescentes con TEA".

"Gracias a actividades como esta, nuestros chicos pueden salir de su rutina, practicar deporte, ir a un espacio donde pedir algo, pagarlo y desenvolverse con normalidad. Eso es un avance enorme, y estamos muy agradecidos porque iniciativas así nos permiten seguir creciendo", ha añadido Pérez.

Esta iniciativa solidaria, que alcanzó su cuarta edición, mantiene vivo el legado de Andrés Ruiz Morales, "socio muy querido por esta entidad", impulsor del carácter benéfico de la tirada y especialmente comprometido con la misión de Altea. Su viuda, Paqui, ha participado también en el acto y ha acompañado a los representantes del club y de la asociación.