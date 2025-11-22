La actriz Macarena Gómez lleva a Fical la faceta de productora de cine negro y policíaco a la francesa con 'Polar'

ALMERÍA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) ha acogido este sábado la presentación de 'Polar', la cinta que produce y protagoniza Macarena Gómez, con dirección de Alberto Palma y con un elenco que se completa con Pedro Casablanc, Rubén Cortada, Lucía Díez, Salva Reina, Álvaro Cervantes, Pol Hermoso, Marco Cáceres, Vicente Vergara, Jordi Vilches y Stany Coppet, entre otros.

Han sido Macarena Gómez, Pedro Casablanc y Rubén Cortada quienes han ofrecido sus impresiones sobre la película que, según ha comentado el director de Fical, Enrique Iznaola, muestra "una faceta turbia muy interesante y con fantásticos actores", según ha indicado en una nota de la organización.

La actriz ha explicado que fue a raíz del covid cuando decidió empezar a formarse "más en serio en esto de la producción". "Productora he sido siempre, con esos cortos en los que actúas y no tienes remuneración y que muchas veces te encargas tú del estilismo y hasta de poner dinero", ha bromeado.

Pedro Casablanc ha recordado que "toda la película ha sido como una odisea y una gran batalla, pero yo si Macarena me dice ven, lo dejo todo", ha compartido. Por su parte, Rubén Cortada ha compartido que "me encantó el proyecto en cuanto vi el guion. Que una policía llamada Macarena Gómez persiga a una actriz famosa que se llama Macarena Gómez. Me pareció algo muy diferente y por eso me lancé al personaje del Teniente Casares".

El grueso de la película se ha rodado entre Córdoba y Sevilla, "como cordobesa, tenía claro que quería rodar en Córdoba, que me han abierto sitios que solo habían dejado rodar a los de 'Juegos de Tronos'", ha presumido Macarena Gómez que, con todo, apunta que "hay que destacar que he contado con un elenco maravilloso para el presupuesto limitado con el que contábamos. Incluso Petra Martínez, que es maravillosa, grabó una secuencia que se ha quedado fuera del montaje al final".

Sobre la dicotomía entre actuar y producir, la intérprete ha meditado que "ser conseguidora, conseguir las cosas cuando estás produciendo es una satisfacción inmensa, pero el proceso hasta llegar ahí, a conseguir el objetivo, es muy duro".

La película, que se ha podido ver ya en otros festivales de cine, llegará finalmente a las salas de cine en el primer trimestre del año de mano de 39 Escalones y Carlos Guerrero.