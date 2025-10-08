AEMA desarrolla en Almería actividades enmarcadas en la semana de concienciación de la Esclerosis Múltiple

Representantes institucionales y miembros de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Almería (AEMA) durante la instalación de la mesa informativa con motivo de la semana de sensibilización sobre la enfermedad. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Almeriense de Esclerosis Múltiple (AEMA), miembro de la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM), participa esta semana en la campaña andaluza de concienciación y sensibilización sobre esta enfermedad.

Durante estos días, en Almería se desarrollarán diversas actividades con el objetivo de acercar a la sociedad la realidad de la esclerosis múltiple, una patología autoinmune, crónica y neurodegenerativa que, según datos de AEMA, afecta a unos 1.480 almerienses.

En el marco de esta semana, la Asociación ha organizado para este jueves la tercera edición de 'Caminemos por la Esclerosis Múltiple', un recorrido que comenzará a las 10,30 horas por la pista de atletismo anexa al Estadio de los Juegos del Mediterráneo. Tras esta actividad, habrá un encuentro entre socios en la sede que la entidad tiene en el edificio Espacio Alma, según ha destacado la institución provincial en una nota.

Este miércoles se ha desarrollado la primera de las actividades, consistente en la instalación de un punto informativo, concretamente en la avenida Federico García Lorca, donde se ha ofrecido información a quienes se han acercado a la mesa de cuestación.

La presidenta de AEMA, Isabel Martínez, ha manifestado que "acercar la enfermedad a la sociedad almeriense es crucial para que se eliminen los estereotipos que aún se escuchan".

Asimismo, ha incidido en que "otra cuestión clave en la que trabaja la asociación, es la de provocar puntos de encuentro con quienes están recién diagnosticados".

"La noticia de un diagnóstico de Esclerosis Múltiple no es fácil de asimilar y desde la asociación ofrecemos tanto atención psicológica como apoyo directo en ámbitos tan importantes como el empleo, atención jurídica o rehabilitación física", ha asegurado Martínez.

El vicepresidente de la Diputación de Almería y diputado de Bienestar Social, Ángel Escobar, ha destacado "el importante trabajo que realiza la Asociación AEMA en la provincia de Almería, visibilizando lo que supone el diagnóstico de la esclerosis múltiple y acompañando a las personas que la padecen".

Escobar ha subrayado que "en nuestra provincia son cerca de 1.500 los almerienses que conviven con esta enfermedad, y AEMA consigue que ninguno de ellos se sienta solo, recordándoles que hay posibilidades reales de vivir y convivir con la esclerosis múltiple".

Asimismo, ha puesto en valor "el papel de las familias, que también viven y sufren este proceso, y el trabajo que desarrollamos desde el Consejo Provincial de la Familia, del que forma parte AEMA, con el proyecto 'Conoce la Esclerosis Múltiple', que comenzará en el municipio de Adra y recorrerá distintos puntos de la provincia para dar a conocer la realidad de esta enfermedad".

El vicepresidente ha reiterado que "desde la Diputación de Almería siempre tendremos la mano tendida para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, colaborando con las asociaciones que, como AEMA, aportan esperanza, acompañamiento y fortaleza a las familias afectadas por esta enfermedad crónica, autoinmune y neurodegenerativa".

Por su parte, el presidente de FAAM, Valentín Sola, ha resaltado la labor que desarrolla AEMA en toda la provincia, que llega a los lugares donde residen las personas afectadas y ofrece, a través de sus múltiples servicios, atención individualizada y grupal.

La concejal de familia del ayuntamiento de Almería, Paola Laynez, también presente en el acto, ha trasladado que "la administración más local está siempre al lado de las asociaciones poniendo todos los medios que tenemos a nuestro alcance, entre otros, AEMA tiene su sede en el Espacio Alma".

"Se trata de una enfermedad que se diagnostica a una edad cada vez más joven. Por eso, cuando las administraciones nos acercamos a estas asociaciones, una de nuestras principales funciones debe ser la concienciación. Parece que hasta que no nos afecta personalmente no son involucramos y es importante que toda la sociedad se sume y los apoye", ha expresado.