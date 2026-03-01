Albanchez (Almería) renueva el Camino de Los Ángeles y amplia el cementerio con inversiones de Diputación

El presidente de Diputación de Almería, José Antonio García, en su visita a Albanchez. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 1 Mar. (EUROPA PRESS) - El Ayuntamiento de Albanchez (Almería) ha promovido la mejora del Camino de Los Ángeles, que da acceso a decenas de viviendas unifamiliares, y ha ampliado el cementerio con la construcción de nuevos nichos gracias a las inversiones que ha acercado hasta este municipio la Diputación Provincial.

El presidente de Diputación, José Antonio García Alcaina, ha realizado su primera visita institucional a este municipio en el que ha sido recibido por el alcalde, Amador López Pardo, así como ediles de su equipo de Gobierno. Durante su recorrido por el municipio ha comprobado el resultado de dos de las actuaciones que se han materializado a través de los fondos provinciales, según ha informado la institución provincial.

En primer lugar, alcalde y presidente se han dirigido hasta el barrio de Los Ángeles para visitar la obra que pavimentado 800 metros de un amino en este barrio ubicado junto al cementerio. La actuación ha permitido mejorar el firme y la instalación de alumbrado público en una zona residencial que, hasta ahora, carecía del mismo.

Esta intervención se ha llevado a cabo con cargo a los Planes Provinciales y gracias a la baja obtenida en el proceso de adjudicación no ha precisado ni un solo euro de aportación municipal. El presupuesto total de esta obra ha ascendido a 100.000 euro.

Del mismo modo y a caminando, alcalde y presidente han visitado el cementerio de Albanchez para comprobar la actuación que ha llevado a cabo el Ayuntamiento gracias a las asistencias económicas recogidas dentro del Plan Especial de Cementerios de la Diputación.

En concreto, se ha ejecutado la construcción de 9 nuevos nichos ampliando así la capacidad del camposanto. La Diputación ha destacado que, la Diputación continua con la ejecución de su Plan de Cementerios Municipales 2024-2027, el más inversor de la historia de la Institución Provincial.

Así, un total de 48 municipios, incluyendo la Entidad Local Autónoma (ELA) de Fuente Victoria, se están beneficiando de las ayudas de 500.000 euro, financiadas al 100% con fondos propios de la Institución Provincial, que permitirá mejorar y conservar sus camposantos.

En este sentido, el presidente de Diputación ha destacado el impulso que está dando al municipio el alcalde de Albanchez y su equipo. "La obra que hemos visitado demuestra el compromiso con un barrio que va a ver mejorado su día a día, no sólo cuentan con un camino recién asfaltado, sino que van a mejorar la seguridad y visibilidad gracias a un nuevo sistema de alumbrado público", ha afirmado.

Por su parte, el alcalde ha destacado la importancia de la colaboración institucional para poder seguir impulsando nuevos proyectos en el municipio de Albanchez. Amador López Pardo ha explicado al presidente sus inquietudes y planes de futuro para Albanchez.

La visita al municipio se ha cerrado en el salón de plenos del municipio, donde el presidente ha plasmado su firma en el Libro de Honor de este municipio de la comarca del Almanzora.