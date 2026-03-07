Almería se convierte en la sede de la Conferencia Regional del Parlamento Europeo de los Jóvenes

Ayuntamiento y Diputación de Almería dan la bienvenida a los participantes de la Conferencia Regional del Parlamento Europeo de los Jóvenes - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y la diputada de Iniciativas Europeas y Emprendimiento, Esther Álvarez, han dado la bienvenida institucional al más de medio centenar de participantes de la Conferencia Regional del Parlamento Europeo de los Jóvenes en 2026, que se celebra en la ciudad entre el 6 y el 8 de marzo, y según la ha publicado la Diputación almeriense en una nota, "se debate sobre el futuro de Europa, se diseña y se construye con las ideas y la energía de sus jóvenes".

Un evento educativo que se desarrolla íntegramente en inglés y que reúne a jóvenes del sureste español para debatir sobre "los principales retos de la Unión Europea". Según ha informado la institución provincial en una nota, durante estos días, los participantes simularán el funcionamiento del Parlamento Europeo a través de comités temáticos, que se reunirán los días 6 y 7 de marzo en el Espacio Alma del Ayuntamiento de Almería y una Asamblea General final el domingo 8 de marzo, que se celebrará en un espacio de Cajamar, trabajando de forma intensiva en el análisis y debate de políticas europeas.

La conferencia contará con una participación estimada de entre 65 y 80 personas, entre debatientes y voluntarios, y culminará con la redacción y defensa de resoluciones políticas elaboradas por jóvenes, abordando temas claves como la educación en el medio rural, emigración del talento europeo, transición ecológica, igualdad de género en la inserción laboral y biodiversidad marina.

Además, según la institución, servirá como vía oficial de selección para que los participantes más destacados puedan representar a su región en la Sesión Nacional de EYP España y, posteriormente, en sesiones internacionales.

Durante la jornada inaugural, la alcaldesa y la diputada de Iniciativas Europeas y Emprendimiento, Esther Álvarez, han estado acompañadas por las concejalas de Presidencia, Innovación y Fondos Europeos, Amalia Martín, la de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, y por el coordinador del Instituto Andaluz de la Juventud, Diego Martínez, así como por representantes de la organización, entre los que se encontraba Cayetano Velásquez.

En su intervención, en inglés, Vázquez ha valorado la importancia de los jóvenes "por su capacidad para dialogar, para proponer y para transformar la realidad". "Creemos que invertir en educación, en debate y en valores europeos es invertir en el futuro de nuestra ciudad y de nuestro continente", ha asegurado.

La alcaldesa ha continuado afirmando que "Este no es solo un ejercicio académico. Es una experiencia que fomenta habilidades esenciales: la oratoria, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo y el liderazgo. Y es, también, una oportunidad única para que Almería se proyecte como un referente en innovación educativa y participación juvenil a nivel europeo", ha trasladado la regidora.

María del Mar Vázquez ha concluido pidiéndole a los jóvenes que "aprovechen cada minuto de este encuentro". "Discutid con pasión, escuchad con respeto, colaborad con generosidad. No subestiméis el poder de vuestras ideas porque estáis formando parte de una red de jóvenes que está moldeando el futuro de Europa", ha finalizado.

Por su parte, la diputada de Iniciativas Europeas, Esther Álvarez, ha destacado la "importancia de acercar las políticas comunitarias a la ciudadanía y, especialmente, a los jóvenes de la provincia".

En este sentido, ha recordado que "la Diputación de Almería está reconocida por la Comisión Europea como oficina Europe Direct, lo que la convierte en el punto de referencia más cercano de la Unión Europea para los almerienses. "Nuestro objetivo es fomentar una ciudadanía europea activa, acercando las oportunidades que ofrece la Unión Europea y facilitando que los jóvenes conozcan cómo pueden participar e influir en el futuro de Europa", ha señalado.

Asimismo, ha puesto en valor las diferentes herramientas e iniciativas que impulsa la institución provincial para promover la movilidad, la formación y el empleo en el ámbito europeo.

Entre ellas, ha destacado recursos como la Guía de Becas y Prácticas en la Unión Europea, las Guías de Movilidad o el programa Cuerpo Europeo de Solidaridad, a través del cual más de un centenar de jóvenes almerienses han podido realizar voluntariado en distintos países europeos.

"Estas experiencias no solo mejoran su empleabilidad, sino que fortalecen valores como la cooperación, la tolerancia y el sentimiento de pertenencia al proyecto común europeo", ha subrayado Esther Álvarez.

En la misma línea, el coordinador del IAJ, Diego Martínez, ha agradecido "el compromiso de estos jóvenes con su futuro" y ha valorado la importancia de los debates entre la juventud. "Debatir ayuda a expresarse, a la convivencia y a tener otro tipo de actitudes ante la vida y hacia otras personas que piensan diferente", ha añadido.

Por último, el joven organizador, Cayetano Velásquez, de 16 años, ha destacado "que es un momento histórico para Almería ya que es la primera vez que acoge la conferencia Regional del Parlamento Europeo de los Jóvenes".

"Estos días tenemos la oportunidad de escuchar las opiniones de los jóvenes almerienses sobre la Unión Europea ya que son el futuro de nuestra generación", ha explicado el organizador, quien ha avanzado que entre los temas que se tratarán están la pesca, el empleo o el medio ambiente, entre otros.