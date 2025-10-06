Almería lidera el modelo hídrico sostenible con el respaldo de Junta, Diputación y Ayuntamiento

Representantes institucionales durante el I Foro Agroalimentario ‘Agua: soluciones de presente, garantías de futuro’, organizado en el Teatro Apolo de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Almería ha reivindicado este lunes su "milagro del agua" como ejemplo de gestión eficiente y sostenible en el I Foro Agroalimentario organizado por 'Tribuna de Andalucía', un encuentro celebrado en el Teatro Apolo que ha reunido a la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de la capital en torno al agua como motor de desarrollo, innovación y cooperación institucional.

En su intervención, el presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, ha felicitado al Grupo Tribuna por elegir la provincia para analizar un asunto "tan crucial" como el agua y ha señalado que este "milagro" "no es obra divina, sino fruto de la perseverancia, la eficiencia y la investigación que cada día aplican miles de personas en el campo almeriense".

García ha asegurado que la Diputación de Almería ha trasladado ese ejemplo de eficiencia del sector agrícola a la gestión municipal del agua, haciendo de ella una prioridad. "Hemos ejecutado más de 200 actuaciones en los últimos años para mejorar las infraestructuras hídricas en los 103 municipios y hemos impulsado el Sistema Provincial de Telemando y Control del Ciclo Urbano del Agua, que da servicio a 39 municipios", ha manifestado.

"Acabamos de poner en marcha una inversión histórica de dos millones de euros para traer un hectómetro cúbico de agua de la desaladora de Águilas (Murcia) a la provincia, la primera conexión de redes entre dos comunidades autónomas", ha añadido.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha subrayado que "el agua no es un lujo, sino un derecho bien gestionado", y ha defendido el modelo almeriense como un "referente internacional de innovación y eficiencia".

Vázquez ha recordado que, gracias a la desalación, "Almería ha superado el problema histórico de la escasez y hoy garantiza el suministro incluso en los momentos más críticos".

Además, ha señalado que "el consumo actual es la mitad que hace tres décadas, a pesar del crecimiento poblacional", y ha recalcado el objetivo de alcanzar en 2027 un abastecimiento cien por ciento de agua desalada, conforme al Plan Hidrológico 2022-2027.

La alcaldesa también ha destacado los avances del Ciclo Integral del Agua, con inversiones en redes de abastecimiento, saneamiento y tecnología inteligente, y ha agradecido la colaboración de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial, con las que ha impulsado proyectos conjuntos como los depósitos de La Pipa.

En esta línea, ha subrayado que la coordinación institucional es "clave para el éxito del modelo almeriense" y anunciado el apoyo del Ayuntamiento a la Universidad de Almería (UAL) en su aspiración de crear una Cátedra Jean Monnet sobre el agua, "consolidando así el compromiso de la ciudad con la excelencia, la sostenibilidad y la innovación hídrica".

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado "el esfuerzo que está realizando la Junta de Andalucía por el impulso de las aguas regeneradas para abastecimiento y para uso agrícola en toda la comunidad".

Durante su intervención, Fernández-Pacheco ha destacado que "el agua ocupa un espacio central en la gestión de la administración andaluza" y ha hecho un repaso de la política de agua que se lleva a cabo en Andalucía centrada en la planificación, inversión y posterior ejecución de obras hidráulicas.

"Lo más importante es estar lo más preparados posible para almacenar toda el agua posible; reutilizar la que tenemos a través de depuración y regeneración; y desde luego, apostar por la desalación", ha sostenido.

El vicepresidente del 'Grupo Tribuna', Lois Babarro, ha explicado que "este foro busca precisamente impulsar el liderazgo de Almería en lo que a políticas de agua se refiere, y tiene como objetivo abrir un espacio para el intercambio de experiencias y la construcción conjunta de nuevas estrategias".

En esta línea, ha reconocido que "esta tierra conoce mejor que ninguna otra el valor de cada gota. Nos reunimos aquí en un momento clave con el fin de reflexionar, compartir soluciones y fortalecer la colaboración entre administraciones, empresas, comunidad científica y ciudadanía".

"Solo desde la cooperación podremos garantizar un futuro sostenible para nuestras cuencas, nuestros cultivos y para nuestras ciudades", ha aseverado Babarro.

El foro cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Almería, la Diputación Provincial, AGQ Laboratorios y P & S Congresos.