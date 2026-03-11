Almería recuerda a las víctimas del terrorismo con un minuto de silencio en el 22 aniversario del 11M

Representantes institucionales guardan un minuto de silencio por las víctimas del terrorismo en el 22 aniversario del 11M. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Almería y la Junta de Andalucía han guardado este miércoles un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del terrorismo, con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, cuando se cumplen 22 años de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

El acto, celebrado a las puertas de la institución provincial, ha tenido lugar en consonancia con la convocatoria realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para conmemorar esta jornada de recuerdo y homenaje a las víctimas.

En la concentración han participado el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina; la alcaldesa de la capital, María del Mar Vázquez; la delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín; así como responsables institucionales de las tres administraciones, trabajadores públicos y ciudadanos que se han sumado a esta conmemoración, según han señalado en un comunicado conjunto.

Durante el acto, García Alcaina ha señalado que "por justicia social nos sumamos a una conmemoración que nos toca de lleno el corazón y la memoria por todo el sufrimiento que ha vivido el pueblo español por la lacra del terrorismo".

"Lo que ocurrió el 11 de marzo de 2004 no puede caer jamás en el olvido. Siempre mantendremos viva la memoria de todas las víctimas y estaremos al lado de sus familiares y amigos para dar una respuesta unánime y contundente contra el terrorismo", ha expresado.

El presidente provincial también ha destacado que "sobre el sacrificio de las víctimas se ha construido la libertad y democracia que hoy disfrutamos y la paz a la que aspiramos, tanto en España como en el mundo".

"Hoy es un día para celebrar la unidad de España contra el terrorismo, mostrar nuestro más profundo respeto a todas las personas que han sufrido y para clamar que, nunca más, tengamos que lamentar una sola víctima. Almería dice no a la violencia en todos los rincones de los 103 municipios", ha añadido.

Por su parte, la alcaldesa de Almería ha afirmado que "desde las administraciones públicas tenemos que trasladar siempre esa unión, solidaridad y recuerdo en memoria de las víctimas y de sus familias y no dejar nunca de luchar para que la sociedad siga unida ante cualquier tipo de terrorismo, unos actos que acaban con lo más importante que tienen las personas, que es el derecho a libertad y el derecho a la vida".

En este sentido, Vázquez ha recordado "aquel fatídico 11 de marzo de 2004 cuando los terroristas decidieron sembrar el caos con unos ataques que hirieron a más de 2.000 personas y acabaron con la vida de más de 190 personas".

La delegada del Gobierno andaluz en Almería, Aránzazu Martín, ha señalado que "desde la Junta de Andalucía no podíamos dejar de unirnos a este reconocimiento, para condenar una barbarie como la que se vivió aquel 11 de marzo. Una fecha que nos invita a detenernos, a recordar y a reafirmar nuestro compromiso con quienes han sufrido el dolor del terrorismo".

Asimismo, Martín ha manifestado que "este día tiene además un significado muy especial para todos los españoles y para toda Europa, porque nació del recuerdo de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, uno de los episodios más dolorosos de nuestra historia reciente".

"Aquella tragedia nos recordó hasta qué punto el terrorismo golpea no solo a las personas, sino también a los valores que sostienen nuestras democracias. Por eso hoy no solo recordamos. Hoy también reafirmamos un compromiso colectivo: con la memoria, con la justicia y con la defensa de la libertad y de la convivencia", ha apostillado.