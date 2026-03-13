La almeriense Verónica Márquez ingresa como académica en la Academia Andaluza de Enfermería

La almeriense Verónica Victoria Márquez recibe el diploma de ingreso como académica de número de la Academia Andaluza de Enfermería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Academia Andaluza de Enfermería (AAE) ha celebrado en el Patio de Luces de la Diputación de Almería el ingreso solemne de doña Verónica Victoria Márquez como académica de número, en un acto en el que se le ha impuesto la medalla número 15, distintivo que simboliza su incorporación a la institución.

La ceremonia, que ha reunido a autoridades sanitarias, académicas y civiles, supone un "hito" para la Academia, ya que la doctora Márquez es la tercera almeriense que accede a esta corporación de derecho público.

La AAE, constituida en 2024, tiene como objetivo "preservar y proyectar el saber enfermero en toda la comunidad autónoma" a través de sus 14 académicos de número precedentes y esta nueva incorporación, según ha destacado la Diputación en una nota.

En este acto de "gran calado institucional", la nueva académica ha contado con el apoyo del profesor Miguel Company Morales y de doña María del Mar García Martín, quienes han ejercido como padrino y madrina académica, respectivamente, y la han acompañado en su entrada solemne al recinto.

El presidente de la Academia Andaluza de Enfermería, Juan Carlos Sánchez, ha declarado que "la presencia de la doctora Márquez hoy aquí no solo honra a nuestra institución, sino que otorga su pleno sentido al compromiso que compartimos con el conocimiento, la excelencia profesional y el servicio a la sociedad".

Sánchez ha señalado que "al reunirnos hoy en este Patio de Luces, se produce una hermosa confluencia de valores esenciales: el rigor en el conocimiento, la ética en el obrar y una inquebrantable vocación de servicio a los ciudadanos".

"La Academia gana hoy mucho más que un nuevo miembro: gana un referente, una estudiosa y una innovadora cuya trayectoria es ejemplo de lo que significa ejercer la enfermería con rigor y con pasión. Su ingreso engrandece esta casa y su historia engrandece a toda la enfermería andaluza", ha expresado.

El vicepresidente de la Diputación de Almería Ángel Escobar ha resaltado que "este evento no es solo un protocolo, sino un reconocimiento a la excelencia científica y al talento de profesionales que, como la doctora Verónica Victoria Márquez, sitúan a Almería en la vanguardia del conocimiento en los cuidados de salud y la investigación docente".

"La Academia, bajo la presidencia de Juan Carlos Sánchez, es una institución fundamental para proteger el legado de una profesión que constituye el pilar de nuestro sistema sanitario", ha apuntado.

Del mismo modo, ha explicado que es un "momento histórico" para el orgullo almeriense: "Con el ingreso de Verónica Márquez, Almería se convierte en la provincia con mayor representación de académicos en toda Andalucía. Contamos con tres figuras de referencia en una institución de apenas 15 miembros, incluyendo al secretario general Miguel Company y a la vocal María del Mar García".

"Este hito es una evidencia incontestable del potencial investigador y la calidad humana de nuestra tierra, reafirmando nuestro compromiso desde la Diputación con el progreso científico y la mejora de la salud de todos los andaluces", ha abundado.

La presidenta del Consejo Andaluz de Enfermería y madrina, María del Mar García, ha defendido que "la Academia Andaluza de Enfermería es la Luz que guía nuestro conocimiento. En un mundo donde la salud enfrenta desafíos constantes, contar con mentes brillantes y comprometidas es nuestra mejor garantía".

"La trayectoria de Verónica la ha traído hasta aquí, pero su visión será la que nos ayudará a seguir construyendo el futuro. Su ingreso aporta savia nueva a esta institución que vela por el prestigio y el desarrollo de los cuidados en nuestra tierra", ha asegurado.

El secretario general de la AAE y padrino, Miguel Company Morales, ha resaltado el "perfil multidisciplinar" de Márquez, que le permite entender la Enfermería "como una ciencia del ser humano en toda su complejidad".

Durante su intervención como nueva académica de número, Márquez ha subrayado su compromiso con el progreso de la enfermería y el trabajo colaborativo dentro de la institución.

"Asumo con respeto y dedicación el compromiso de contribuir activamente a los fines de esta institución. Continuaré comprometida con el avance de la enfermería, con especial atención a las urgencias, fomentando sinergias, uniendo esfuerzos y promoviendo siempre la práctica basada en la evidencia", ha manifestado.

En su discurso de ingreso, titulado 'Avances e Innovación en la Formación en Enfermería en Urgencias en el Grado en Enfermería', la doctora Márquez ha subrayado el papel de la inteligencia artificial (IA) y la Simulación Clínica de alta fidelidad como "herramientas indispensables para reducir la brecha entre la investigación científica y la práctica clínica real".

TRAYECTORIA DE EXCELENCIA Y ACADEMIA ANDALUZA DE ENFERMERÍA

La doctora Verónica Márquez es Catedrática de Universidad en la Universidad de Almería (UAL) y doctora en Ciencias de la Salud con mención europea. Su perfil multidisciplinar incluye la Licenciatura en Antropología Social y Cultural, "aportando una visión integral del ser humano a los cuidados".

Con calificación de Excelente en el programa Docentia, ha liderado proyectos internacionales de investigación y posee cuatro productos registrados bajo propiedad intelectual, entre ellos innovaciones premiadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas. En la actualidad ocupa el cargo de vicedecana de Implantación de Grados y está al frente de la Cátedra Universitaria HLA Mediterráneo.

La Academia Andaluza de Enfermería fue constituida mediante el Decreto 129/2024, de fecha 23 de julio, emitido por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía.

Se trata de una corporación de derecho público con carácter científico, dedicada al avance y la excelencia en la profesión enfermera. Su cuerpo académico está compuesto por integrantes de Número, Correspondientes y de Honor, quienes contribuyen al desarrollo del conocimiento y la investigación en el ámbito de la Enfermería.