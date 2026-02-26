Almócita (Almería) estrena un parque multiaventura con torres de 12 metros, tirolinas y circuitos de escalada

Inauguración del parque multiaventura edificado en Almócita (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMÓCITA (ALMERÍA), 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, y el alcalde de Almócita, Francisco García, han inaugurado el nuevo parque multiaventura de la localidad, que cuenta con torres de hasta 12 metros, tirolinas y circuitos de escalada construidos con contenedores marítimos reutilizados.

Con esta instalación el municipio pretende reforzar su posicionamiento como uno de los ejes del turismo de interior de la Alpujarra almeriense, según ha explicado la institución provincial en una nota tras la actuación desarrollada con el apoyo del Plan de Instalaciones Deportivas.

El parque, situado en el interior de un camping, se divide en dos grandes áreas conectadas por un puente tibetano de ocho metros, con una torre de iniciación de seis metros enfocada al público infantil dotada de una mini-ferrata, con escalada de baja dificultad y una tirolina de 40 metros.

De otro lado, se ha levantado una torre de adrenalina, de 12 metros, dirigida a jóvenes y adultos, en la que se incluye un rocódromo de alta dificultad, vía ferrata de gran formato y una tirolina de 85 metros.

El complejo se completa con circuitos de cuerdas, zonas de rápel y un área de descanso con sombra y puntos de reciclaje, "garantizando una experiencia completa y respetuosa con el medio ambiente".

El espacio destaca por su diseño sostenible, para el que se han empleado contenedores marítimos como base estructural para integrar el deporte de aventura en el entorno natural.

Esta infraestructura "innovadora" promete "transformar la oferta de ocio y turismo activo de la comarca". El proyecto ha contado con una inversión total de 47.206 euros, de los cuales la Diputación de Almería ha subvencionado 43.395 euros.

UN "ACIERTO ABSOLUTO"

García Alcaina ha afirmado que la puesta en marcha del parque activo es "un acierto absoluto", ya que supone "una instalación atractiva y necesaria que permitirá al camping ampliar su programación con colegios, grupos infantiles y visitantes, generando un impulso directo a su actividad".

"La actividad económica es clave para fijar población y garantizar oportunidades en nuestros municipios. Cada inversión que realizamos en infraestructuras como esta es una apuesta por el futuro de nuestros pueblos, por el empleo y por un modelo de desarrollo sostenible que fortalece el turismo activo durante todo el año", ha añadido.

El alcalde de Almócita ha subrayado la importancia de este tipo de inversiones para el futuro de los municipios del interior, sentido en el que ha agradecido el respaldo de la Diputación porque "cada nueva infraestructura supone desarrollo, empleo y nuevas posibilidades" para los vecinos.

Por su parte, el responsable del camping donde se ubica la instalación, Néstor Waisen, ha agradecido el respaldo institucional recibido para contar con una nuestra infraestructura con la que esperan "alcanzar una proyección mucho mayor que la que teníamos antes de su puesta en marcha".

Asimismo, ha avanzado que el objetivo es que el parque activo no se limite únicamente al ámbito educativo, sino que amplíe su público. "Queremos que sea un espacio pensado tanto para escolares e institutos como para particulares, abriéndolo también los fines de semana para que cualquier persona pueda disfrutar de esta experiencia multiaventura", ha dicho.

Tras el tradicional corte de cinta y el acto de descubrimiento de la placa conmemorativa, al que también ha asistido la vicepresidenta de la Diputación, Almudena Morales, las autoridades han realizado un recorrido por las instalaciones, donde los niños del pueblo han sido los primeros en estrenar las torres de aventura.