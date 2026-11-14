Ana Saura lleva a Fical un retrato "nunca visto" de su padre, Carlos Saura, a partir de su archivo íntimo

Ana Saura durante su paso por el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) con el documental 'Carlos Saura, ese niño de la fotografía'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora Ana Saura ha presentado este sábado en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) su documental 'Carlos Saura. Ese niño de la fotografía', en el que ofrece un retrato de su padre "nunca visto" a partir de un archivo íntimo y cercano recogido especialmente en sus últimos diez años; una ópera prima que le ha valido además una nominación a los Premios Forqué.

"Es un Carlos Saura nunca visto antes porque nadie ha tenido ese acceso a él", ha explicado la cineasta en rueda de prensa, quien considera que el largometraje se aparta de la figura pública del director para ofrecer un Saura "diferente", "alegre" y "cercano" que ha sorprendido al público.

La también productora ha explicado que asumió la dirección del documental porque ningún otro cineasta habría tenido acceso a la intimidad de su padre, a quien ha descrito como una persona muy reservada que apenas salía de su casa y de su estudio.

"Este documental, no es que yo haya querido dirigirlo, es que creo que no había otra forma de hacerlo", ha explicado Ana Saura en relación a cómo el film consigue reflejar a un Saura "apasionado por la vida, apasionado por lo que hace, por el arte, por la creación y por vivir".

Para lograrlo, ha construido la obra con material de archivo personal, en el que se incluyen fotografías y vídeos caseros grabados por ella misma, prescindiendo por completo de entrevistas, "bustos parlantes" o "voces en off". "No quería hacer el típico documental biográfico de una hija a un padre intenso, porque mi padre no era así", ha explicado.

En esta línea, ha incidido en el esfuerzo que ha supuesto condensar una trayectoria de 50 películas y 91 años de creación en 80 minutos para ofrecer un retrato ágil del cineasta, lo que ha obligado a dejar una gran cantidad material fuera de la producción que cobró más sentido tras el fallecimiento de su padre.

Ana Saura ha celebrado la excelente acogida que el largometraje ha tenido en festivales como los de Málaga, Guadalajara o Buenos Aires, aunque su mayor satisfacción ha sido el disfrute del público y la oportunidad que la producción, que llegará en febrero a Movistar, ofrece a la hora de mantener vivo el legado familiar.