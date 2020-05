Aprobado por unanimidad plan de la Diputación para reactivar Almería, que comenzará a ejecutarse "de inmediato"

ALMERÍA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación Provincial de Almería ha aprobado este miércoles por unanimidad el Plan Almería, dotado con 115,4 millones de euros para revitalizar social y económicamente la provincia durante la desescalada por la crisis de covid-19 y que se comenzará a ejecutar "de inmediato" con las actuaciones enmarcadas en el programa 'Contigo' dirigido a familias y agentes sociales.

La sesión, telemática, se ha iniciado con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del coronavirus y ha incluido la aprobación de una declaración institucional en su homenaje, así como en reconocimiento de los profesionales que "luchan contra el virus".

El presidente, Javier Aureliano García, ha agradecido el "apoyo unánime "de todos los grupos políticos a un plan "para que Almería vuelva a ser Almería".

"Hoy es un día histórico porque gracias al consenso sale a la luz el plan más importante de la historia de la Diputación. Es nuestra hoja de ruta para la desescalada y para lograr que Almería vuelva a ser el motor económico y social de Andalucía a través de seis programas para ayudar a las familias, los autónomos, las pymes que crean empleo y los ayuntamientos", ha dicho.

Si bien el 'Plan Almería' ha salido adelante con el voto favorable de Cs, Vox, PP y PSOE, este último grupo ha cuestionado "las fórmulas de financiación" y el "esfuerzo presupuestario" realizado por el equipo de gobierno y ha presentado varias propuestas a través de una enmienda rechazada por el resto de partidos después de que 'los populares' apuntasen que no podía ser aprobada por no haber sido informada por Intervención ni contar con informes técnicos y jurídicos.

El portavoz socialista, Juan Antonio Lorenzo, ha indicado que el plan "contabiliza más de 90 millones de euros" del presupuesto corriente de la institución vigente para 2020 y que "quita obras a los municipios para luego darle otras" al tiempo que ha aludido a los 26 millones de remanente de la Diputación para abogar por subir de cinco a 11 millones de euros el crédito pedido para engrosar el plan.

"No pasa nada por endeudarse, más sabiendo que hay 26 millones de euros de remanente y estamos ante una situación excepcional", ha trasladado en el transcurso del largo debate en torno a este punto para añadir que la suma de los seis programas en los que se divide el plan son "18 millones de euros".

Ha señalado que, si bien es una "buena cifra", entienden que "puede mejorarse con las aportaciones que hacemos en la enmienda que no es caprichosa ni política, sino que recoge sentir de alcaldes, ya que, de estos 18 millones, todos menos cinco millones, se han modificado moviendo partidas del presupuesto".

Lorenzo, quien no ha retirado la enmienda, como ha interesado el presidente de la corporación a la espera de que pudiera ser informada, ha asegurado que no "critican el plan" sino "la confusión que genera hablar de otras partidas, la renuncia a planes como el de asistencia a municipios o el de embellecimiento, o de inversiones que ya estaban previstas y que no son el esfuerzo especial que demanda la sociedad".

"Del total, cinco millones los pone Diputación; el resto incorporan remanentes, que recuerdo es dinero que se ha dejado de invertir, y reestructura partidas del presupuesto", ha trasladado el portavoz de los socialistas, quienes se han desmarcado de la unanimidad cuando ha habido que votar las modificaciones presupuestarias que acompañan al plan.

Según ha argumentado, no "es forma de hacerlo quitando obras en los pueblos" al tiempo que ha advertido de que "la lealtad es de ida y vuelta". "Por eso proponemos en vez de pedir cinco millones de crédito, pedir 11 y salvar esas obras", ha finalizado Lorenzo.

A esta intervención ha respondido el presidente de la Diputación, quien ha reprochado al PSOE que le inste a "endeudarse" y que "lo hagan en la oposición, pero lo ejecuten cuando gobiernan" al tiempo que ha reivindicado la gestión del PP al frente de la institución, "que ha bajado a 40 millones la deuda financiera de 75 millones que dejó el PSOE en 2011".

"El PSOE cada vez que tiene un problema financiero, pide un crédito pero nosotros no lo vamos a hacer. Vamos a reestructurar, a reorganizar, porque hay dos formas de hacer gestión; endeudándose o reajustando sin quitar servicios. Eso es gestionar con rigurosidad", ha remarcado.

"TODOS LOS ESFUERZOS A LA RECUPERACIÓN DE LA PROVINCIA"

Por su parte, el portavoz del PP, Fernando Giménez, ha afirmado que el 'Plan Almería' es un "primer documento de trabajo", susceptible de "ampliar" y "flexible", y ha insistido en que "ninguno de los planes que ya estaban anunciados por Fomento se suspende, por lo que siguen los plazos para presentar proyectos". "No renunciamos a ningún plan sino que priorizamos gastos", ha subrayado.

Giménez ha explicado que "nace para ayudar a las familias más vulnerables y a los agentes sociales, apoyar a los autónomos, tanto de forma directa como a través de sus municipios, acelerar la inversión en los pueblos y financiar los gastos municipales derivados del coronavirus, restablecer la actividad de las empresas de construcción y auxiliares, así como promocionar el turismo, el comercio, la cultura, el cine y los productos de Almería".

"Es un orgullo traer a este pleno el plan, que es dinámico y seguirá creciendo en aportaciones y dotación económica porque tiene como objetivo ser el plan de todos los almerienses", ha indicado para concretar la reestructuración que se ha hecho del presupuesto de la institución para destinar "todos los esfuerzos a la recuperación de la provincia":

Así, ha precisado que se "ha cambiado por completo el presupuesto que se aprobó en noviembre del pasado año para destinar todos nuestros esfuerzos a este Plan". "Para financiarlo, hemos tomado medidas históricas como el anticipo del 95% de la recaudación a los ayuntamientos sin intereses, al que hemos sumado la reestructuración de anteriores partidas y nuevas inversiones que vendrán gracias al crédito que ha solicitado la Diputación y que es posible gracias a la buena gestión de estos años anteriores"", ha apuntado.

Los seis programas aprobados suman una inversión de 72.168.373 euros. A esta cantidad, se le suman los 26 millones de euros que supone el adelanto del 95 por ciento de la recaudación a los municipios; los intereses que se ahorran los ayuntamientos al adelantarles la Diputación a coste cero, lo que supone 260.000 euros más para los pueblos; así como el aplazamiento de los pagos de los tributos a los ciudadanos, una inyección de 13 millones para la provincia. En definitiva, un total de 111.428.373 euros.

"Este plan cuenta con la base jurídica y legal suficiente para que sea una realidad desde hoy mismo. Y es que ése es otro de los aspectos en el que más nos hemos volcado, en la inmediatez que requiere la situación y que requieren las familias, los empresarios y los municipios que lo están pasando tan mal", ha dicho el portavoz del PP, quien ha expresado el "compromiso de seguir ampliándolo y buscar financiación si hiciera falta".

En la sesión plenaria, que se ha prolongado por más de cinco horas, ha sido aprobada, al margen de la declaración institucional, una relativa a la utilización de medios alternativos a la aplicación de herbicidas para la limpieza de los márgenes de la red viaria provincial impulsada por el portavoz de Vox, Juan Francisco Rojas.

Asimismo, se ha rechazado con los votos de PP y Vox y el favorable del PSOE, la moción defendida por el portavoz de Cs, Rafael Burgos, para crear una comisión de seguimiento de la Covid-19 y todas las del PSOE.