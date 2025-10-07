Las ayudas de la Diputación de Almería para luchar contra el virus del Nilo llegan a 74 municipios de la provincia

El diputado provincial de Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos de Almería, José Juan Martínez, junto al alcalde de Zurgena, Domingo Trabalón, durante su encuentro para abordar el plan frente al virus del Nilo Occidental. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ZURGENA (ALMERÍA), 7 (EUROPA PRESS)

El diputado provincial de Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos, José Juan Martínez, ha confirmado que las ayudas de la Diputación de Almería para la redacción de planes de acción frente al virus del Nilo Occidental (VNO) benefician a un total de 74 municipios de la provincia con una inversión global de 85.000 euros dirigida exclusivamente a localidades con menos de 20.000 habitantes.

Así lo ha señalado durante el encuentro que ha mantenido con el alcalde de Zurgena, Domingo Trabalón, para abordar la elaboración de un "documento esencial para combatir el mosquito transmisor de esta enfermedad".

Los municipios que han recibido estas ayudas de la Diputación incluyen a Abla, Abrucena, Albanchez, Albox, Alcolea, Alcóntar, Alcudia de Monteagud, Alhama de Almería, Almócita, Arboleas, Armuña de Almanzora, Alsodux, Bacares, Balanegra, Bayárcal, Bayarque, Bédar, Beires, Benahadux, Benitagla, Benizalón, Bentarique, Berja, Cantoria, Castro de Filabres, Chercos, Chirivel, Enix, Félix, Fines, Fondón, Gádor, Garrucha, Gérgal y Huércal de Almería.

También forman parte de este grupo Instinción, La Mojonera, Laroya, Las Tres Villas, Laujar de Andarax, Líjar, Los Gallardos, Lucainena de las Torres, Macael, María, Mojácar, Nacimiento, Ohanes, Olula de Castro, Olula del Río, Oria, Padules, Partaloa, Pechina, Pulpí, Purchena, Rágol, Rioja, Santa Fe de Mondújar, Serón, Sierro, Somontín, Sorbas, Tabernas, Taberno, Tahal, Tíjola, Turrillas, Turre, Urrácal, Velefique, Vera, Viator y Zurgena.

Martínez ha explicado que esta iniciativa, impulsada por mandato del presidente Javier Aureliano García, va a permitir que la Diputación "dé respuesta al cien por ciento de las solicitudes de asistencia económica presentadas por los 74 municipios".

En este sentido, el diputado ha asegurado que "la Diputación ha actuado con agilidad para garantizar que los ayuntamientos puedan disponer del dinero lo antes posible y asumir la redacción de estos planes que van a permitir prevenir la propagación del virus".

Asimismo, ha explicado que la visita a Zurgena se debe a que fue uno de los primeros municipios en estar en alerta por el virus en la provincia. "Queremos agradecer la responsabilidad con la que se ha actuado tanto aquí como en el resto del territorio para lograr que el virus no haya tenido consecuencias de fuerza mayor y abordar los pasos dados en la redacción del plan", ha añadido.

Por su parte, el alcalde de Zurgena ha agradecido a la Diputación "la mano tendida al Ayuntamiento en los momentos más oscuros, cuando nos castigaba el virus del mosquito del Nilo".

Del mismo modo, ha detallado que la ayuda de la Diputación ha permitido elaborar un plan previo a la amenaza del virus. "Por eso Zurgena estaba preparada, tenía los deberes hechos y ha podido ser un municipio referente en toda Andalucía, solucionando el problema del virus del mosquito del Nilo en apenas unas pocas semanas", ha aseverado.