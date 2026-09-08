La bahía de Níjar (Almería) acogerá este fin de semana la prueba de windsurf 'Ruta de los Volcanes'

Presentación de la prueba de windsurf 'Ruta de los Volcanes' de Níjar (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería, el Club Náutico de San José y el Ayuntamiento de Níjar han presentado la 'Ruta de los Volcanes', una nueva cita deportiva vinculada al windsurf que se celebrará este fin de semana en la Bahía de San José de Níjar y que permitirá disfrutar de una modalidad especialmente atractiva en uno de los enclaves naturales más singulares del litoral almeriense.

La prueba reunirá aproximadamente a una veintena de participantes, con presencia de regatistas procedentes de distintos puntos de España, algún participante internacional y deportistas del propio Club Náutico de San José, según ha indicado la Diputación en una nota.

El coordinador de seguridad de la regata, Álvaro Porras, ha avanzado que "la intención es disputar el mayor número posible de mangas durante el sábado y dejar una jornada algo más relajada para el domingo, siempre pendientes de las condiciones de viento y con el objetivo de que tanto los participantes como el público puedan disfrutar del espectáculo".

Porras ha añadido que, si se cumplen las previsiones de levante, el recorrido se orientará hacia la zona de Cala Higuera y Los Escullos, y ha explicado que la organización intentará completar el mayor número posible de mangas durante la jornada del sábado para afrontar el domingo con un programa más relajado y culminar la cita con la entrega de trofeos.

La diputada provincial de Deportes, Vida Saludable y Juventud, María Luisa Cruz, ha asegurado que se trata de "uno de los grandes eventos deportivos que tenemos dentro del programa de deporte y turismo de la Diputación Provincial" con el que además se puede "disfrutar y promocionar el litoral de la provincia".

Cruz ha destacado que "esta prueba forma parte de la apuesta que hacemos desde la Diputación por unir deporte y turismo y por aprovechar escenarios únicos como la Bahía de San José para seguir promocionando nuestro litoral".

Además, ha señalado además que "actividades como esta permiten poner en valor la costa de Níjar, atraer participantes y visitantes y seguir demostrando que Almería es un destino idóneo para la práctica deportiva durante todo el año".

Por su parte, la concejal del Ayuntamiento de Níjar, María del Mar Calatrava, ha agradecido la colaboración de la Diputación Provincial y del Club Náutico de San José y ha afirmado que "para Níjar es muy importante contar con actividades de este tipo, que permiten alargar la temporada y ofrecer nuevas propuestas para disfrutar de nuestra costa".