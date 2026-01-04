El Belén Provincial de la Diputación de Almería pone fin este lunes a sus visitas navideñas

Belén Provincial de la Diputación de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Belén Provincial de la Diputación de Almería se puede visitar hasta este lunes, 5 de enero, víspera de Reyes, y se ha consolidado durante 20 años como uno de los principales puntos de encuentro de la Navidad en la capital, con miles de personas que ya han disfrutado de esta recreación impulsada por la familia Miras y la Hermandad de Angustias.

El horario de visita es de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 21,00 horas en el Patio de Luces de la Diputación de Almería, ubicado en la calle Navarro Rodrigo, número 17 de la capital.

El Belén está compuesto por casi 1.000 figuras, casi la mitad de ellas representaciones humanas en barro lienzado de "máxima calidad", ha señalado la institución supramunicipal en una nota.

Dispone de 190 puntos de luz y 64 figuras con movimiento, con 37 motores en el interior de las casas, 15 motores de agua, cinco de aire y uno de humo. El conjunto está montado sobre una superficie útil de 100 metros cuadrados, con una estructura en forma de U.

El diputado de Presidencia y Promoción de Almería, Carlos Sánchez, ha agradecido a la familia Miras y a Angustias "el esfuerzo y el compromiso que año tras año mantienen con toda la sociedad para compartir el Belén y su significado en esta hermosa tradición que jamás debe perderse".

"Este año han vuelto a ser miles las personas que se dan cita en la Diputación para admirar esta obra de arte y el importante mensaje que transmite de paz, concordia y amor", ha señalado.

Entre las novedades que el Belén presenta este año se encuentran 18 figuras nuevas que reproducen distintos personajes como soldados romanos, maestro con alumnos, pastores, entre otros.

Algunas de estas figuras están realizadas por los artesanos "más prestigiosos del país" como Manos Cerradas, Montserrat Rives, Ángeles Cámara o Taller Belenistas. También hay nuevas escenas como un nuevo puesto de cetrería, una escuela o una plantación labrada por bueyes.

El Belén también hace gala de diferentes pasajes almerienses como, por ejemplo, escenas de cerámica, telares, esparto, trilla de la era, matanza del cerdo, una figura de mojaquera con agua, pitas y uvas.

Se trata de una forma de "rendir un homenaje a las tradiciones artesanales de la provincia de Almería y que, de alguna forma, estén presentes en este Nacimiento".