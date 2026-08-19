Benizalón (Almería) contará con una farmacia rural con una inversión pública de 225.000 euros

El presidente de la Diputación de Almería visita el solar donde se ubicará la futura farmacia rural de Benizalón. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno de la Diputación de Almería ha aprobado una inversión de 225.000 euros que se destinarán a la construcción de una farmacia rural en el centro de Benizalón.

La futura farmacia contará con dos plantas y se levantará en el número 4 de la calle Oficiales, en una parcela urbana muy céntrica y cercana al Ayuntamiento del municipio, según ha explicado la institución provincial en una nota.

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, acompañado por el alcalde de Benizalón, Alejandro Cid, ha visitado la parcela donde se levantará el edificio diseñado para ofrecer un espacio "accesible, funcional y adaptado a las necesidades de los vecinos".

García Alcaina ha explicado que "este tipo de proyectos, que crean y consolidan servicios básicos para cualquier localidad, como una farmacia, se convierte en una de las medidas más eficaces que podemos poner sobre la mesa para fijar a la población de los municipios más pequeños".

Para el presidente de la Diputación, este "es un valioso ejemplo de la fuerza inversora y transformadora de los Planes Provinciales de Diputación, que son capaces de mejorar la vida de las personas al dotar de más y mejores servicios todos los pueblos".

Del mismo modo, García Alcaina ha subrayado que este proyecto verá la luz "gracias al compromiso del alcalde con esta demanda histórica de sus vecinos y a la fluida colaboración institucional entre Diputación y el Ayuntamiento de Benizalón".

"Desde la Diputación trabajamos al lado de los ayuntamientos para que vivir en un pequeño municipio no suponga renunciar a servicios esenciales, contribuyendo así a fijar población, generar bienestar y mantener vivos nuestros pueblos", ha añadido.

Por su parte, el alcalde ha destacado el apoyo de Diputación que, según ha señalado, "hace posible que en municipios pequeños como el nuestro podamos abordar proyectos como este que darán la posibilidad a los vecinos, así como a los de municipios cercanos, de contar con una farmacia a su disposición".

"Sin el apoyo y la determinación de Diputación en hacer realidad este tipo de iniciativas, Benizalón no podría realizar esta actuación por si solo ni ofrecer los servicios básicos de calidad con los que contamos", ha valorado el primer edil.

CASI 140 METROS CUADRADOS

La superficie total construida del edificio totalmente accesible que acogerá la farmacia de Benizalón será de 137,50 metros cuadrados de los que 71,55 metros cuadrados estarán en la planta baja y 65,95 metros cuadrados en la primera que se destinará a almacén. También dispondrá de un patio exterior de nueve metros cuadrados. Los trabajos necesarios para su construcción contemplan el acondicionamiento del terreno, cimentación y estructura y sus cubiertas.

La planta baja del inmueble albergará la farmacia con la zona de atención al público (32,30 metros cuadrados), almacén farmacéutico (10,45 metros cuadrados), despacho de atención personalizada (8,95 metros cuadrados) y aseo de personal.

Acabado con solería porcelánica y falsos techos registrables/continuos con iluminación LED. La primera planta tendrá acceso por escalera independiente desde el portal. Quedará en esta fase en estado diáfano para permitir una futura adaptación a nuevos usos mediante un proyecto posterior.

Por otro lado, el edificio contará con climatización mediante bomba de calor por conductos, sistema de ventilación mecánica, fontanería con preinstalación de ACS mediante aerotermia, red de saneamiento y pluviales en PVC, y electricidad adaptada Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT).