El Besapiés del Cristo de Medinaceli congrega este viernes a miles de devotos en la Catedral de Almería

El diputado de Promoción de la Provincia de Almería, Carlos Sánchez, y el Hermano Mayor de la Hermandad del Prendimiento, Carlos Mullor Castillo, durante la presentación del Besapiés del Cristo de Medinaceli. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería y la Hermandad del Prendimiento han presentado el tradicional Besapiés del Cristo de Medinaceli, que se celebrará este viernes 6 de marzo en la Catedral de Nuestra Señora de la Encarnación.

Según ha detallado la institución provincial en una nota, la Catedral de Almería abrirá sus puertas a las 7,30 horas y permanecerá abierta de forma ininterrumpida hasta que pase el último devoto, previsiblemente en torno a las 22,00 horas. Durante la jornada se celebrarán misas en el Altar Mayor a las 9,00, 10,00, 11,00 y 19,15 horas.

Más de 80 hermanos participarán en la organización, protocolo y gestión de las colas, que en horas punta pueden alcanzar las dos horas de espera. Como novedad, con motivo del décimo aniversario de la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Carmen, se ofrecerá un concierto de marchas en la Plaza de la Catedral a partir de las 19,00 horas.

El diputado provincial de Promoción de la Provincia de Almería, Carlos Sánchez, ha apuntado que "hasta la Catedral de Almería se desplazan cada año más de 12.000 personas para dar cabida al amor y la devoción que le tenemos al Cristo de Medinaceli", y ha recordado que la imagen ha acompañado a la ciudad durante los últimos 76 años.

"Me gustaría mostrar mi agradecimiento por el trabajo que hacen cada día del año para fortalecer nuestra pasión y por esos gestos de generosidad que no siempre se ven, pero que reflejan el sentir real de ser cofrade", ha expresado Sánchez.

Por su parte, el Hermano Mayor de 'El Prendimiento' en Almería, Carlos Mullor, ha detallado los pormenores de una jornada que ha calificado como "el acto religioso más multitudinario de la Semana Santa de Almería, más allá de las propias estaciones de penitencia".

Mullor ha subrayado que este año es "especialmente significativo" al cumplirse el LXXVI aniversario de la llegada de la imagen a Almería, un símbolo de "esperanza, amor y unidad" para los 1.040 hermanos que componen actualmente la cofradía.